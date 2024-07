Geraldo Luís é acusado de demitir assistente de palco que recusou assédio: 'É um monstro'

A assistente de palco Aline Alves foi demitida da Rede TV! após denunciar o apresentador Geraldo Luís por assédio. O caso ganhou destaque recentemente quando Aline revelou publicamente o abuso que sofreu do ex-chefe, o que resultou em sua saída do programa em 26 de junho, segundo relatou o jornalista Ricardo Feltrin.

A ex-assistente do apresentador do programa Ultra Show utilizou suas redes sociais para responder a perguntas dos seguidores e criticou duramente Geraldo Luís. No Instagram, um seguidor perguntou o motivo de sua saída do programa: “O que o Geraldo te fez para você querer sair? Se for algo grave, você não pode ficar calada”, questionou um internauta. Aline respondeu: “Tudo tem a hora certa. O que eu falei ali foi só elogio. É um pouco do que ele é, todo mundo acha que ele é um querido. Desligou as câmeras, ele é um monstro”.

Aline ainda completou: “Eu sei coisas bem mais graves mesmo, mas terá o momento certo [de falar]. Não será agora”.