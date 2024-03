Garota de Ipanema: Aos 80 anos, Helô Pinheiro posta foto de biquíni e recebe elogios

Aos 80 anos, Helô Pinheiro aproveitou o dia ensolarado e o calorão no Rio de Janeiro para visitar sua praia favorita. No Instagram, compartilhou fotos descontraídas ao lado de sua neta, Bruna Pinheiro. “Caminhando à beira da segunda melhor praia do mundo com a minha 'Garotinha de Ipanema’”, escreveu.

Os cliques receberam muitos comentários elogiando a boa forma de eterna "Garota de Ipanema": “Essa mulher maravilhosa precisa ser estudada”, escreveu uma seguidora. “A mulher está maravilhosa com seus 80 [anos]”, exaltou outra.

Helô Pinheiro tem quatro filhos, entre eles a apresentadora Ticiane Pinheiro. Ela sempre costuma compartilhar sua rotina em sua rede social, que conta com mais de 500 mil seguidores.

A ex-modelo tinha apenas 17 anos quando se tornou eternizada em uma canção criada pela bem-sucedida parceria entre Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Os artistas costumavam passar as tardes em um bar próximo à praia de Ipanema, onde a então adolescente frequentava a caminho do mar e de volta para casa, no mesmo bairro. Desde então, "Garota de Ipanema" se tornou quase um hino nacional e foi regravada em vários idiomas, incluindo inglês e espanhol.