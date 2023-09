Aos 80 anos, Helô Pinheiro surpreende seguidores por flexibilidade em exercício

Aos 80 anos, Helô Pinheiro surpreendeu muita gente neste sábado, 16. A eterna Garota de Ipanema surpreendeu seus seguidores ao postar uma foto de biquíni, se exercitando no jardim. Helô fazia uma ponte e com bastante flexibilidade."Lembrando do tempo em que a ponte ficava mais perfeita", escreveu Helô para legendar o clique.

A foto, claro, chamou atenção e ganhou dezenas de curtidas em poucos minutos. E comentários que enaltecem a longevidade da musa de Vinicius de Moraes e Tom Jobim.

