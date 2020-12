Vera Fischer esbanja boa forma nas redes sociais

A atriz de 69 anos, Vera Fischer, voltou a mostrar em suas redes sociais que está em boa forma. Em uma postagem no Instagram de hoje (23), ela apareceu com seu “look” de faxina composto por um top e um shortinho posando em frente a um espelho.

“Hoje é dia de faxina pessoal. Vamos receber o natal de casa arrumada e espírito limpo! Beijos a todos da Vera!”, escreveu ela no post.

Vera ganhou muitos elogios de seus seguidores. “Olha o corpão dessa mulher!”, disse uma.

“Meu Deus!!! Eu fui ao céu e ninguém me avisou, Jesus? Vera Fischer do céu!!! Você quer me matar do coração jogando essa belezura toda na minha cara, quer? O wi-fi do céu é maravilhoso, viu? Estou desmaiada, porque fui metralhada por uma rajada chamada Vera Fischer. Cadê os paramédicos, os cardiolgistas pra me reanimar aqui? Muito maravilhosa, musa Fischer! “, escreveu outra.