Galinha Pintadinha bate recorde histórico na Netflix e domina o streaming nacional

A Galinha Pintadinha acaba de alcançar um marco histórico para o audiovisual nacional: os videoclipes do álbum Galinha Pintadinha 2 completaram 100 semanas consecutivas entre os títulos mais assistidos da Netflix Brasil. Com esse feito, a personagem se torna o único conteúdo brasileiro a atingir esse tempo de permanência no Top 10 da plataforma de streaming, reforçando sua força junto ao público e a relevância do conteúdo infantil produzido no país.

Lançada em 2006, a Galinha Pintadinha nasceu como um simples vídeo no YouTube e rapidamente se transformou em um fenômeno cultural. Com uma proposta que valoriza o cancioneiro popular brasileiro, o projeto conquistou famílias inteiras ao longo de quase duas décadas, tornando-se referência entre crianças de diferentes gerações.

O sucesso nos serviços de streaming não é novidade para a marca. Em 2024, a série Galinha Pintadinha Mini já havia alcançado a expressiva marca de 52 semanas consecutivas entre os conteúdos infantis mais assistidos da Netflix. Agora, com 100 semanas de destaque no ranking geral, a Galinha Pintadinha reafirma sua posição de liderança no universo digital e no mercado de entretenimento infantil.

“Somos parceiros da Netflix desde o início da operação da plataforma no Brasil. Atingir 100 semanas no Top 10 é um feito incrível, que reforça a força da nossa marca e a conexão afetiva com o público. É uma alegria fazer parte do dia a dia e das memórias de tantas crianças e famílias”, destaca Juliano Prado, sócio-diretor da Bromélia Produções e um dos criadores da personagem.

Os números que envolvem a Galinha Pintadinha impressionam: são mais de 55 bilhões de visualizações somadas em seus canais oficiais no YouTube, que contam com mais de 39 milhões de inscritos. O conteúdo da marca está presente em mais de 30 países, com versões em diversos idiomas, e também se destaca em plataformas de áudio, como o Spotify, onde aparece entre os conteúdos infantis mais ouvidos.

Fora das telas, a personagem segue presente no cotidiano das famílias brasileiras por meio de produtos licenciados, shows ao vivo, materiais educativos e diversas ações no varejo. “A Galinha Pintadinha nasceu com o propósito de resgatar a música popular brasileira e criar momentos de afeto entre pais e filhos. Ver que seguimos relevantes após 18 anos é motivo de orgulho e combustível para continuar inovando”, afirma Marcos Luporini, também sócio-diretor da Bromélia Produções e co-criador da marca.

Mais do que um sucesso de audiência, a Galinha Pintadinha se consolidou como um fenômeno cultural que ultrapassa gerações, tornando-se parte do imaginário infantil e da rotina de famílias brasileiras. Seu conteúdo, que alia diversão, tradição e inovação, reafirma a importância da animação nacional e o poder da conexão afetiva na construção de marcas duradouras.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)