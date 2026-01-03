Gaby Spanic apoia prisão de Maduro e 'salvação' da Venezuela

A atriz venezuelana Gaby Spanic, famosa no Brasil por seu papel na novela ‘A usurpadora’, comemorou, neste sábado (03), a operação do governo dos Estados Unidos, que resultou na prisão do presidente Nicolás Maduro.

Para demonstrar sua opinião contrária ao regime de Maduro, a atriz respostou em suas redes um vídeo de agosto de 2024, um mês após a reeleição controvérsia do presidente. Na época ela ‘previa’ a derrota do líder do país, baseada em uma espécie de intervenção divina.

“Eu não sou profeta, eu não sou pastora, eu só amo a Cristo. Falta pouco, muito pouco para a Venezuela ser livre. Existe uma guerra espiritual na Venezuela. Estamos remando para a sua vitória, Senhor, para sua honra e Glória. Tem muita magia negra, sacrifício com animais… Tem muita imundice”, disse Gaby Spanic na ocasião.

Ainda no vídeo, a atriz declarou que seu país precisava ser livre e que todos precisavam ter fé em Deus.

“Precisamos nos purificar. Nosso país será livre! Temos que ter fé e esperança. A casa de Deus! Para mim, Venezuela querida e meus irmãos venezuelanos! Protegido e selado com o precioso sangue de Cristo! Amém! Nós te amamos, Senhor! Obrigado por nos dar a liberdade! Toda honra e glória a ti Senhor! Nosso comandante em chefe!”, completou.