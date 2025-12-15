Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Gaby Spanic acusa ex-empresário de prejuízo de R$ 5 milhões em trabalhos no Brasil

Gaby disse ter sido convencida por Kostta a investir na carreira no Brasil, com a promessa de novos projetos na televisão

Estadão Conteúdo

A atriz venezuelana Gaby Spanic, conhecida no Brasil por interpretar as gêmeas Paola e Paulina na novela A Usurpadora, afirmou ter sofrido um prejuízo milionário após romper a parceria profissional com o empresário André Kostta. Segundo ela, valores referentes a trabalhos realizados no País - incluindo sua participação em A Fazenda 17 e campanhas publicitárias - não teriam sido repassados, gerando um prejuízo de cerca de R$ 5 milhões. O empresário nega as acusações.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, Gaby disse ter sido convencida por Kostta a investir na carreira no Brasil, com a promessa de novos projetos na televisão. Ela contou que os dois assinaram contrato e que, no início, os pagamentos ocorreram de forma regular, mas a situação teria mudado poucas semanas depois.

De acordo com a atriz, sempre que questionava sobre valores pendentes, o empresário reagia de maneira agressiva, criando um ambiente de tensão. "Quando eu começava a falar de dinheiro, ele ficava de muito mau-humor. Ele gritava e falava para minha assistente que eu estava mal", relatou.

Ela afirmou que não recebe repasses desde o início de setembro e que só tomou conhecimento da dimensão do problema após deixar o confinamento de A Fazenda 17, em outubro, quando foi expulsa do reality por agressão.

Gaby também disse que os pagamentos dos trabalhos foram feitos diretamente para André porque ela ainda não possuía conta bancária no Brasil. Além das questões financeiras, a atriz demonstrou preocupação com o filho de 17 anos, que vive nos Estados Unidos, faz uso de medicação controlada e, segundo ela, teria ficado sem o suporte prometido pelo empresário enquanto ela estava confinada.

Ao programa, André negou as acusações e sustentou que todos os valores foram repassados à atriz, que não soube administrar o dinheiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Gaby Spanic/acusação/ex-empresário/prejuízo
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Jenipapo Feira de Arte Gráfica realiza edição especial de dezembro na Casa da Linguagem

Evento valoriza a arte autoral e a produção independente em Belém, com oficinas criativas, música e gastronomia, fortalecendo a economia criativa e o consumo consciente de arte

15.12.25 16h25

ACIDENTE

Jornalista Maurício Kubrusly é internado na UTI após sofrer queda na Bahia

Maurício mora no sul da Bahia desde 2018, quando foi diagnosticado com demência frontotemporal

15.12.25 13h01

CELEBRIDADES

Filho do cineasta Rob Reiner é suspeito de matar os pais e foi internado 17 vezes

Ao longo dos anos, ele passou por diversas tentativas de tratamento em clínicas de reabilitação.

15.12.25 11h58

DIVIDIU OPINIÕES

Influenciadora é criticada por divulgar a própria marca de biquíni durante missão na África

Atitude da empresária foi alvo de diversas opiniões de internautas

15.12.25 11h11

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Novo casal? Shawn Mendes volta ao Brasil e é flagrado com Bruna Marquezine em praia

Vídeos que circulam nas redes mostram cantor canadense e atriz juntos em São Conrado, no Rio

15.12.25 23h45

cancelamento

Show agendado de Joelma é cancelado; entenda o motivo

Equipe da cantora atribui a decisão a falhas da organização; fãs se mostram frustrados com a recorrência de cancelamentos

15.12.25 23h40

HIT

Sabrina Carpenter dá conselho 'antihomem' sobre como compor hits; entenda

Premiada como Hitmaker do Ano pela Variety, cantora defende escrever “o oposto de um hit” e provoca ao sugerir letras que ironizam homens

15.12.25 20h06

POLÊMICA

‘Pau de Mendigo’: Ex-sem-teto Givaldo Alves vende estimulante sexual sem registro na Anvisa

O produto faria promessas mirabolantes e falsas sobre as partes íntimas masculinas e está sendo investigado

27.06.22 20h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda