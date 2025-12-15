Gaby Spanic acusa ex-empresário de prejuízo de R$ 5 milhões em trabalhos no Brasil

A atriz venezuelana Gaby Spanic, conhecida no Brasil por interpretar as gêmeas Paola e Paulina na novela A Usurpadora, afirmou ter sofrido um prejuízo milionário após romper a parceria profissional com o empresário André Kostta. Segundo ela, valores referentes a trabalhos realizados no País - incluindo sua participação em A Fazenda 17 e campanhas publicitárias - não teriam sido repassados, gerando um prejuízo de cerca de R$ 5 milhões. O empresário nega as acusações.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, Gaby disse ter sido convencida por Kostta a investir na carreira no Brasil, com a promessa de novos projetos na televisão. Ela contou que os dois assinaram contrato e que, no início, os pagamentos ocorreram de forma regular, mas a situação teria mudado poucas semanas depois.

De acordo com a atriz, sempre que questionava sobre valores pendentes, o empresário reagia de maneira agressiva, criando um ambiente de tensão. "Quando eu começava a falar de dinheiro, ele ficava de muito mau-humor. Ele gritava e falava para minha assistente que eu estava mal", relatou.

Ela afirmou que não recebe repasses desde o início de setembro e que só tomou conhecimento da dimensão do problema após deixar o confinamento de A Fazenda 17, em outubro, quando foi expulsa do reality por agressão.

Gaby também disse que os pagamentos dos trabalhos foram feitos diretamente para André porque ela ainda não possuía conta bancária no Brasil. Além das questões financeiras, a atriz demonstrou preocupação com o filho de 17 anos, que vive nos Estados Unidos, faz uso de medicação controlada e, segundo ela, teria ficado sem o suporte prometido pelo empresário enquanto ela estava confinada.

Ao programa, André negou as acusações e sustentou que todos os valores foram repassados à atriz, que não soube administrar o dinheiro.