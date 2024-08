Gabriela Spanic, a 'Ursupadora', faz homenagem à Silvio Santos nas redes sociais: 'Te amo'

A atriz venezuelana Gabriela Spanic, conhecida mundialmente por seu papel icônico como as gêmeas Paola e Paulina na novela "A Usurpadora", fez uma homenagem ao apresentador Silvio Santos em suas redes sociais. Na publicação, Gabriela expressou sua gratidão e carinho pelo dono do SBT, canal responsável por transmitir a novela que a alçou ao estrelato no Brasil.

"Querido Silvio Santos, você é uma lenda, um ícone da televisão. Obrigada por todo o apoio e por ter aberto as portas do Brasil para mim e para tantos outros artistas", escreveu a atriz, destacando a importância de Silvio em sua carreira. A novela, que foi um grande sucesso no Brasil nos anos 90 e continua a ser reprisada, ajudou a consolidar a imagem de Spanic no país, onde ela possui uma legião de fãs.

[INSTAGRAM=C-yANmcRWiX]

A publicação de Gabriela gerou uma onda de reações positivas de seus seguidores, que também demonstraram seu apreço por Silvio Santos e pelo impacto cultural da novela "A Usurpadora" no Brasil.

Spanic, que recentemente esteve no Brasil para participar de programas de televisão e eventos, continua a ser uma figura querida pelos fãs brasileiros.