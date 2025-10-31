Capa Jornal Amazônia
Gabriela Duarte revela que havia ‘quebra-pau às vezes’ com a mãe, em novela que atuaram juntas

Ao lado da filha, Regina contextualizou os desentendimentos com Gabriela

Estadão Conteúdo
fonte

Internautas pediram para Gabriela Duarte fazer algo para conter a mãe. (Divulgação TV Globo)

Entre 1997 e 1998, Regina e Gabriela Duarte viveram mãe e filha na novela Por Amor, de Manoel Carlos. A trama gira em torno do gesto extremo de Helena (Regina), que troca o próprio bebê saudável pelo filho recém-nascido de Maria Eduarda (Gabriela), que morre após o parto.

A trama foi exibida em 1998.

Nesta semana, mãe e filha participaram do canal Boa Palavra, no YouTube, e relembraram este trabalho que fizeram juntas. "A gente convivia muito e a gente brigava. A gente tinha uns quebra-paus às vezes, mas tudo se resolvia", revelou Gabriela ao canal que visa preservar o legado de Manoel Carlos.

Ao lado da filha, Regina contextualizou os desentendimentos com Gabriela. "Eu dizia, vamos, Gabi, a gente tem que dar bom exemplo, a gente tem que respeitar. A equipe está lá. Todo mundo acordou cedo, vamos, não vamos nos atrasar. Era isso", disse Regina.

Apesar das brigas pontuais, Gabriela lembrou que a presença da mãe no elenco a tranquilizava. "Claro que eu tinha com ela um olhar de admiração (...) O fato de sermos mãe e filha amenizava muito esse lugar de insegurança", disse Gabriela. "É confortável você contracenar com uma pessoa com quem você tem tanta cumplicidade. É muito bom", arrematou.

