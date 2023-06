Gabriel Santana fala sobre bissexualidade no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+

O ator e ex-BBB Gabriel Santana, 23 anos, falou sobre a sua bissexualidade hoje, 28, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. Gabriel revelou como foi a sua descoberta e abordou também a questão do preconceito. Para ele, seu gosto por homens e mulheres é dividido igualmente, 50% cada.

Gabriel contou em entrevista ao Gshow que quando era mais jovem não se falava sobre bissexualidade, no entanto, desde os 19 anos já sabia que gostava de homens e mulheres. “Lembro que na minha adolescência não existia a discussão sobre bissexualidade, você era hétero ou gay. Me descobri bissexual com 19 anos. As pessoas não conseguem aceitar as diferenças. A orientação de cada um é algo completamente pessoal e intransferível”, revelou.

Para ele, o que importa são as pessoas e ele não gosta mais de homem ou mais de mulher e sim igualmente de ambos. “Sou bissexual, gosto de 50% de homens e 50% de mulheres. São corpos e personalidades diferentes. Para mim, estou me relacionando com pessoas e tanto faz se é um ou outro”, disse.