Gabriel Mendes faz o público se emocionar ao ganhar figurino do 'Em Família'

Um momento de grande emoção vivenciado pelo cantor mirim de Marabá Luiz Gabriel Mendes, domingo (24) último, no programa "Em família, da TV Globo, apresentado por Eliana, foi saber que o figurino que ele usou na apresentação seria dele. Em vídeo que circula pelas redes sociais, é possível observar toda a emoção de Gabriel. Ele ficou tão feliz que fez a apresentadora também se emocionar, e, em sequência, o público no Brasil todo.

Gabriel perguntou a Eliana se poderia ficar com a roupa, e, então, a apresentadora respondeu que o figurino havia sido mesmo preparado para ele. Com isso, Gabriel externou seu contentamento, contagiando internautas.

A apresentação de Gabriel interpretando o clássico "Isn´t She lovely, de Stevie Wonder, garantiu à Família Moreira, de Marabá, da qual o cantor é integrante, o passaporte para a final do "Em Família", junto com as famílias Uchoa e Guedes.

Gabriel Mendes já havia brilhado com a interpretação de "Oh Happy Day", que viralizou nas redes sociais. O "Em Família" é exibido nas tardes de domingo na Globo e na temporada de estreia do quadro reúne mais de dez programas, tendo começado com 18 famílias de diferentes regiões do Brasil na disputa.

Eliana já havia dito, em uma das divulgações do programa, ter ficado impressionada com o talento do cantor mirim de Marabá. Isso bem antes do começo do programa, por meio de um vídeo que recebeu na internet. Eliana chegou a destacar: "Já tinha sido impactada por um vídeo dessa criança, lá de Marabá, no Pará. E aí eles se inscrevem no programa, vocês não têm noção da minha alegria".