Gabi Martins e Bruninho são vistos juntos almoçando no Dia dos Namorados

Gabi Martins e o levantador Bruninho, da seleção brasileira de vôlei, foram vistos juntos em um restaurante em São Paulo. Detalhe: o encontro aconteceu na última segunda-feira, 12, Dia dos Namorados. Os dois já haviam trocado beijos na casa noturna Vila JK, em São Paulo, no final de maio. E, pelo que parece, continuam vivendo um affair. Bruninho viveu um affair com Rafa Kalimann, amiga de Gabi, em junho do ano passado.

Já Gabi Martins terminou em março o namoro de quatro meses com Lincoln Lau. Na ocasião, ela expôs que foi traída pelo influenciador com a modelo Kamille Milane Loquetti. Em meio a toda polêmica, a ex-BBB lançou a música "Indereço", sobre a traição que viveu.

A loira deixou um post intrigante no Instagram no Dia dos Namorados, destacando a discrição da artista no momento vivido atualmente:

