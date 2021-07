Funkeira detona Eduardo Costa por ter se declarado 'semigay:' 'precedente perigoso'

A funkeira MC Rielle aumentou o tom com o cantor Eduardo Costa após afirmar, em suas últimas falas, que se considerava um "semigay". "Dizer que você é semigay abre um precedente perigoso para pessoas que acreditam em cura gay", disse a MC, acrescentando que o cantor estava sendo "extremamente irresponsável para uma pessoa com uma plataforma grande". As informações são do Metrópoles.

Veja mais:

Rielle ainda afirmou que não há como ser um "semigay". "Ou é gay, ou hétero, ou bi, e etc. Você não pode simplesmente pisar no território de um movimento desse jeito".