‘Faço tudo o que um viad* faz, só não dou o c*’, dispara Eduardo Costa

O cantor sertanejo Eduardo Costa casou polêmica na internet ao afirmar que se considera um “semi-gay”. Na ocasião, ele destacou características comportamentais que acredita estarem ligadas à sexualidade. As informações são do Pop Mais.

“Eu sou um cara muito organizado, muito ajeitado, tudo muito arrumado. Eu sou um semi-gay, eu faço tudo que um viad* faz, só não dou o c*. Você quer gente mais organizado que o viad*? O viad*, o gay, os homossexuais, eles estão entre os homens e as mulheres, eles caminham entre eles com muita facilidade. Inclusive, um dos meus melhores amigos é gay e ele é um dos caras mais fodas que eu conheço”, disse.

“Você consegue imaginar o Eduardo Costa gay? Porque assim, se eu fosse eu seria muito assumido. Eu gosto muito de mulher, se eu fosse gay eu ia gostar muito de homem. Eu ia ser uma g*yzona mesmo”, acrescentou em outro momento.