Affair de Eduardo Costa diz estar sofrendo linchamento virtual após 'trair' ex-marido

A digital influencer capixaba Mariana Polastreli, apontada como affair do cantor Eduardo Costa, afirmou estar abalada com os xingamentos e linchamento virtual que vem recebendo na web após ser acusada de ter abandonado por três filhos e traído o marido para ficar com o sertanejo. As informações são do colunista Leo Dias.

“Estão me atacando da forma mais cruel que existe. Me chamam de demônio, desgraçada, de mãe desnaturada e muito mais. E não é nada disso. As pessoas precisam ter empatia. Precisam me ouvir. Nada disso aconteceu, e se tivesse acontecido, qual o direito que elas têm?”, disse, em entrevista à coluna. Na ocasião, ela chegou negar qualquer envolvimento com Eduardo Costa.

LEIA MAIS: Engenheiro acusa mulher de ter o traído com Eduardo Costa e abandonado os três filhos, diz colunista

Marido de affair de Eduardo Costa revela humilhação na cidade após ‘chifre’, diz colunista

Mariana também afirmou que tem sido exposta desnecessariamente pelo marido, o engenheiro Eduardo Polastreli, fato, que inclusive, afeta o filho mais velho do ex-casal, de 13 anos. Ela relata que o adolescente é alvo de bullying por colegas. “Ele está sendo vítima de bullying. Se fosse eu, não o deixaria ficar no celular lendo tudo, de jeito nenhum! Mas ele (ex-marido) deixa. Meu filho está sofrendo. A gente conversa de madrugada e ele desabafa comigo”, reitera.

A empresária também é mãe de mais outras duas crianças, uma de nove anos e o outro de nove meses. Ela contou que tem sido proibida pelo marido de visitar os filhos. Mas, que irá entrar com os processos legais para garantir os seus direitos e de calúnia e difamação contra Eduardo Polastreli.