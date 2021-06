Marido de affair de Eduardo Costa revela humilhação na cidade após ‘chifre’, diz colunista

O anúncio do affair de Eduardo Costa com a capixaba Mariana Polastreli, de 33 anos, causou muita polêmica na web, principalmente quando o marido da influencer afirmou que ela teria abandonado os três filhos para fugir com o cantor. E, na última segunda-feira (21), a história ganhou mais um capítulo, o pedido de divórcio feito pelo esposo, o engenheiro Eduardo Polastreli. As informações são do colunista Leo Dias.

Em entrevista à coluna, Eduardo contou que teria entrado com os papéis para anular o casamento com Marina. O motivo maior são as humilhações que a família e os filhos estão sofrendo por conta do ocorrido, por mais que o próprio cantor negue qualquer envolvimento com a mulher.

“Ainda sou casado com ela [Mariana]. Entrei com o pedido de divórcio agora por causa da humilhação. É humilhação na minha cidade, na internet, na TV […]. Então, não há condições de continuar casado com uma pessoa que fez o que ela fez”, disse. Eduardo pontuou que tem sido alvo de julgamentos dos moradores da cidade Alegre, local em que ele e a influencer moravam.

“Meu filho mais velho está sofrendo muito bullying dos amigos com prints das montagens feitas com as publicações de sites. Porque, até então, ninguém estava separado. Logo que veio à tona, fomos expostos ao ridículo”, concluiu.