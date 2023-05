Fumbel lamenta morte da cantora e compositora Rita Lee, falecida aos 75 anos

A notícia da morte de Rita Lee na manhã desta terça-feira (9), pegou a muitos de surpresa. Diversos famosos, amigos da cantora lamentaram o falecimento da artista de 75 anos que morreu na noite da última segunda-feira (8). A informação foi confirmada pela família.

Em Belém, a Fumbel (Fundação Cultural de Belém) lamentou a morte da artista e publicou uma nota sobre o assunto.

"Foi com enorme pesar que a Fundação Cultural de Belém recebeu a notícia do falecimento de Rita Lee, aos 75 anos. Uma das maiores cantoras, compositoras, escritoras e ativistas da luta em defesa dos animais, a rainha do rock nacional lutava contra um câncer de pulmão diagnosticado em 2021. Rita Lee marcou várias gerações tornando-se uma das mulheres mais influentes do Brasil. Foi referência para quem, a partir de meados dos anos 1970, se interessava pelo rock, gênero pelo qual despontou no grupo Os Mutantes, e permaneceu de 1966 a 1972, lançando cinco discos com a banda. Em seus 39 anos de carreira solo, Rita Lee gravou mais de 40 trabalhos, entre álbuns, álbuns ao vivo, singles e coletâneas. Nos solidarizamos com os familiares, amigos e milhares de fãs da eterna ‘ovelha negra’ do Brasil", disse a nota.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)