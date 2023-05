Filhos de Rita Lee, Beto, João e Antônio, fazem homenagem à mãe pelas redes sociais

Um dos principais assuntos das redes sociais, nesta terça-feira (9), é sobre a morte de Rita Lee. Vários artistas e pessoas anônima prestaram suas homenagens à artista. Os filhos de Rita reservaram um tempo para também deixar uma mensagem de amor para a eterna rainha do rock.

O filho mais velho da artista, Beto Lee, publicou uma foto antiga da mãe com a seguinte legenda: "Eu te amo para sempre. Uma grande parte de mim morreu hoje."

João Lee, o caçula, resgatou um vídeo de sua infância, em que aparece no colo da cantora.

"Minha mãe, que amo mais que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu. Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas. Tão a frente do seu tempo."

Antonio Lee fez um post cheio de saudades com fotos do passado

"Oh Mamassita... I love you so. Esperando você me visitar nos meus sonhos para continuar as nossas longas conversas sobre o universo. Minha mamãe, obrigado"