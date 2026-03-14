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Framboesa de Ouro 2026: 'A Guerra dos Mundos' é maior 'premiado' entre os piores do cinema

Estadão Conteúdo

O filme A Guerra dos Mundos, de 2025, venceu cinco categorias do Framboesa de Ouro 2026. A premiação, entregue desde 1981, reconhece os piores filmes e as piores atuações do cinema - uma espécie de "Oscar ao contrário". Os vencedores foram anunciados neste sábado, 14.

Produzida pela Universal Pictures, a nova versão de A Guerra dos Mundos mostra o rapper e ator Ice Cube como um técnico de segurança que se vê em meio a uma grande conspiração. Por meio da tela de seu computador, o protagonista acompanha o mundo sendo destruído e invadido por máquinas alienígenas.

O filme se inspira no livro de mesmo nome, publicado pelo autor H.G. Wells em 1898. A obra já havia tido uma adaptação em 2005 com direção de Steven Spielberg e protagonismo de Tom Cruise.

No Framboesa de Ouro 2026, A Guerra dos Mundos foi eleito o pior filme do ano. O longa também levou as estatuetas de pior diretor (Rich Lee), pior roteiro (Kenny Goldd e Marc Hyman) e pior prequel, remake, plágio ou sequência. Já Ice Cube ficou com o prêmio de pior ator.

Outro filme que venceu mais de uma categoria foi a versão de 2025 de Branca de Neve. Os sete anões do live-action, criados artificialmente com computação gráfica, ficaram com os prêmios de pior ator coadjuvante e pior dupla em cena.

A lista de vencedores da premiação inclui Rebel Wilson como pior atriz por sua atuação na comédia de ação Bride Hard e Scarlet Rose Stallone, filha do ator Sylvester Stallone, como pior atriz coadjuvante por sua performance no faroeste Gunslingers.

A atriz brasileira Isis Valverde também concorria na categoria de pior atriz coadjuvante por sua participação no filme Código Alarum, longa que marcou sua estreia em uma produção de Hollywood. Na produção, Isis interpreta Bridgette Rousseau, uma médica francesa, filha de mãe brasileira, que aparece nos minutos iniciais da trama.

Já o prêmio de redenção do ano foi para Kate Hudson por sua atuação em Song Sung Blue: Um Sonho a Dois, interpretação pela qual ela concorre ao Oscar de melhor atriz.

A premiação de redenção é uma "honra" concedida a artistas que anteriormente receberam um Framboesa de Ouro, mas se redimiram com trabalhos aclamados.

Veja a lista completa de vencedores do Framboesa de Ouro 2026:

Pior filme: A Guerra dos Mundos (2025) Pior ator: Ice Cube / A Guerra dos Mundos (2025) Pior atriz: Rebel Wilson / Bride Hard Pior atriz coadjuvante: Scarlet Rose Stallone / Gunslingers Pior ator coadjuvante: Os sete anões / Branca de Neve (2025) Prêmio de redenção: Kate Hudson / Song Sung Blue: Um Sonho a Dois Pior dupla de elenco: Os sete anões / Branca de Neve (2025) Pior prequel, remake, cópia ou sequência: A Guerra dos Mundos (2025) Pior diretor: Rich Lee / Guerra dos Mundos (2025) Pior roteiro: Kenny Goldd e Marc Hyman / A Guerra dos Mundos (2025)

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CINEMA/FRAMBOESA DE OURO 2026/A GUERRA DOS MUNDOS
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