'Código Alarum': como é o filme que rendeu a Isis Valverde indicação ao Framboesa de Ouro

A estreia de Isis Valverde em Hollywood foi marcante, mas não do jeito que a atriz provavelmente esperava. A lista da famosa premiação Framboesa de Ouro foi divulgada nesta quarta-feira, 21, e a brasileira está entre as indicadas.

O evento tem as mesmas categorias de uma premiação normal, porém, há uma diferença. Aqui, os indicados não representam as melhores performances do ano, e sim as piores.

Pouco antes do lançamento do filme, em 2025, a atriz se demonstrava empolgada e esperançosa com o novo trabalho: "Muito feliz e animada com mais este lançamento! Uma grande honra trabalhar ao lado de tantos talentos, sem dúvidas foi um aprendizado e uma experiência única que já tem um lugar muito especial na minha carreira", disse em comunicado oficial ao site Omelete.

Sobre o que é Código Alarum?

Em Código Alarum, o telespectador é convidado a acompanhar um casal de assassinos. Joe (Scott Eastwood) e Lara Travers (Willa Fitzgerald) tentam deixar a vida do crime de lado, entretanto, novos eventos impedem que sigam com suas vidas. Após encontrarem um pen drive com informações prejudiciais à comunidade de inteligência global, os criminosos passam a correr risco. Além da dupla, Sylvester Stalone também está no elenco. O ator dá vida a Chester, um agente da CIA cujo objetivo é capturar os protagonistas.

O filme de Michael Polish traz Isis Valverde em um papel secundário. A brasileira interpreta Bridgette Rousseau, uma médica amiga do casal. O longa ainda conta com Mike Colter, D. W. Moffett, Joel Cohen, Mark Polish e Anton Narinskiy no elenco.

O que é o Framboesa de Ouro?

O Framboesa de Ouro é uma premiação que leva mais em conta o humor. O evento é conhecido por sua zombaria e sátira, que "homenageia" os piores do ano.

A premiação existe desde o início dos anos 1980 e é como uma paródia do Oscar. Assim como outras honrarias da indústria, o Framboesa de Ouro também elege os vencedores pela sua própria academia. Entretanto, qualquer um pode se filiar a ela, mediante pagamento de taxa.

Na edição deste ano, Isis Valverde está indicada na categoria de Pior Atriz Coadjuvante. Diversos nomes bastante conhecidos já foram nomeados na premiação, como Jack Black e Lady Gaga.

Dentre os indicados da edição, há Branca de Neve, como Pior Filme, Jared Leto em Pior Ator, por Tron: Ares, e Natalie Portman concorre à Pior Atriz por sua participação em Fonte da Juventude.

Reação de Isis Valverde à indicação

A indicação de Isis Valverde ao Framboesa de Ouro acabou por ter bastante repercussão nas redes sociais. À Folha de S.Paulo, atriz comentou que não estava ofendida: "Realmente chamei a atenção, né?".

A artista refletiu sobre a premiação e questionou o evento: "Não tem como levar a sério um prêmio em que a Cate Blanchett é indicada como pior atriz. E a Natalie Portman. E o Robert De Niro. Só tem monstro!".

"Eu faço uma participação de 20 minutos", explica. "Nem se eu quisesse fazer uma baita de uma atuação ia ter espaço, porque é uma participação especial mesmo. E eu falei, cara, chamei a atenção."

Onde assistir a Código Alarum

No Brasil, Código Alarum foi lançado em abril de 2025. O longa pode ser conferido no Telecine, no Prime Video e no Globoplay.