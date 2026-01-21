Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Isis Valverde concorre a pior atriz coadjuvante no Framboesa de Ouro 2026; veja lista completa

Estadão Conteúdo

A lista de indicados ao Framboesa de Ouro 2026 foi divulgada nesta quarta-feira, 21, e inclui o nome de Isis Valverde entre os concorrentes. A atriz brasileira foi lembrada na categoria de pior atriz coadjuvante por sua participação no filme Código Alarum, longa que marcou sua estreia em uma produção de Hollywood.

No filme dirigido por Michael Polish, Isis interpreta Bridgette Rousseau, uma médica francesa, filha de mãe brasileira, que aparece nos minutos iniciais da trama. O elenco do longa conta com Sylvester Stallone e Scott Eastwood, que também aparecem entre os indicados da edição.

Disponível na loja do Prime Video para compra ou aluguel, o filme conta a história de Joe e Lara, agentes secretos que se tornam alvos de uma perseguição após uma viagem com amigos, entre eles a personagem de Isis Valverde.

A atriz mineira disputa o prêmio de pior atriz coadjuvante com Anna Chlumsky (Duro de Casar), Ema Horvath (Os Estranhos: Capítulo 2), Scarlet Rose Stallone (Terra de Pistoleiros) e Kacey Rohl (Star Trek: Seção 31).

Além da indicação da brasileira, Código Alarum foi lembrado em outras categorias. Sylvester Stallone concorre a pior ator coadjuvante, enquanto Scott Eastwood aparece entre os indicados a pior ator.

Filmes com mais indicações

Entre os destaques da edição de 2026, o live-action Branca de Neve e A Guerra dos Mundos, estrelado por Ice Cube, lideram a lista, com seis indicações cada, incluindo a categoria de pior filme.

Hurry Up Tomorrow, produção protagonizada por The Weeknd, recebeu cinco indicações. O músico concorre também ao prêmio de pior ator. A lista ainda inclui nomes conhecidos como Rihanna, Jared Leto e Natalie Portman.

A cerimônia que revela os vencedores do Framboesa de Ouro 2026 está marcada para o dia 14 de março.

Confira a lista completa de indicados ao Framboesa de Ouro 2026

Pior Filme

- The Electric State - Hurry Up Tomorrow - Branca de Neve (2025) - Star Trek: Seção 31 - A Guerra dos Mundos (2025)

Pior Ator

- Dave Bautista - Nas Terras Perdidas - Ice Cube - A Guerra dos Mundos - Scott Eastwood - Código Alarum - Jared Leto - Tron: Ares - Abel "The Weeknd" Tesfaye - Hurry Up Tomorrow

Pior Atriz

- Ariana DeBose - Amor Bandido - Milla Jovovich - Nas Terras Perdidas - Natalie Portman - A Fonte da Juventude - Rebel Wilson - Duro de Casar - Michelle Yeoh - Star Trek: Seção 31

Pior Atriz Coadjuvante

- Anna Chlumsky - Duro de Casar - Ema Horvath - Os Estranhos: Capítulo 2 - Scarlet Rose Stallone - Terra de Pistoleiros - Kacey Rohl - Star Trek: Seção 31 - Isis Valverde - Código Alarum

Pior Ator Coadjuvante

- Todos os sete anões artificiais - Branca de Neve - Nicolas Cage - Terra de Pistoleiros - Stephen Dorff - Duro de Casar - Greg Kinnear - Off the Grid - Sylvester Stallone - Código Alarum

Pior Remake, Cópia ou Sequência

- Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado - Five Nights at Freddys 2 - Smurfs - Branca de Neve - A Guerra dos Mundos

Pior Combinação em Cena

- Todos os sete anões - Branca de Neve (2025) - James Corden e Rihanna - Smurfs (2025) - Ice Cube e sua câmera do Zoom - A Guerra dos Mundos (2025) - Robert De Niro e Robert De Niro (Frank e Vito) - The Alto Knights - Máfia e Poder - The Weeknd e seu ego colossal - Hurry Up Tomorrow

Pior Direção

- Rich Lee - A Guerra dos Mundos (2025) - Olatunde Osunsanmi - Star Trek: Seção 31 - Irmãos Russo - The Electric State - Trey Edward Shults - Hurry Up Tomorrow - Marc Webb - Branca de Neve (2025)

Pior Roteiro

- The Electric State - Christopher Markus e Stephen McFeely - Hurry Up Tomorrow - Trey Edward Shults, Abel Tesfaye e Reza Fahim - Branca de Neve (2025) - Erin Cressida Wilson e colaboradores - Star Trek: Seção 31 - Craig Sweeny - A Guerra dos Mundos (2025) - Kenny Golde e Marc Hyman

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA

FRAMBOESA DE OURO

INDICADOS

ISIS VALVERDE
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FILME

Gêmeos Homci protagonizam filme 'Teste para Cardíaco' que será transmitido no Cine BBB e na Globo

Tiago e Diego Homci interpretam irmãos em busca de reconciliação em meio ao universo dos feirantes de Belém. Domithila Cattete também está no elenco

22.01.26 8h00

BDAY

Alane Dias se declara para Fran Gil, que completa 31 anos: “Te amo”

O casal passou a data em Salvador, onde comemoraram a chegada de mais um ano de vida do filho de Preta Gil

21.01.26 10h00

ROMANCE

Paraense, affair de Lucas Guimarães explica sobre perfil em site de acompanhantes

Recentemente, Luan Frank e Lucas estiveram juntos em uma viagem pelo Ceará

21.01.26 9h52

MÚSICA

Gamadinho lança 'Eu Tava Certo' e aposta em nova fase após sucesso de 'Instinto'

Single já está disponível nas plataformas de streaming

21.01.26 9h19

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Hadballa critica Ana Paula Renault após paredão do BBB 26: 'arrogante e prepotente'

Ex-BBB criticou postura da sister no primeiro paredão da edição

21.01.26 22h56

REBELDES

VÍDEO: Anahí e Alfonso Herrera reaparecem juntos e fãs criam teorias sobre novo projeto

Vídeo publicado pelos atores surpreendeu fãs e coincidiu com anúncio da novela na Netflix

21.01.26 22h30

BIG BROTHER BRASIL

Vinheta do BBB 26 é exibida pela primeira vez e detalhe chama a atenção da web; entenda

O detalhe veio logo após o caso de importunação sexual cometido pelo ex-participante Pedro no programa

21.01.26 10h31

FIM DOS TEMPOS?

Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Subcelebridade chocou a web com a nova parceria e causou polêmica com internautas sobre

02.01.26 11h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda