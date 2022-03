Solange Almeida está cuidando da recuperação da voz com fonoaudiólogo paraense

Nos últimos dias, a cantora Solange Almeida decidiu revelar aos fãs um susto que passou em relação a sua saúde, após o uso frequente de cigarro eletrônico. A cantora admitiu ter ficado viciada no aparelho e que o uso contínuo causou crises de ansiedade e pânico. Após os sintomas, a cantora procurou ajuda e vem se recuperando com a ajuda do fonoaudiólogo paraense Vinícius Araújo, que acompanha a cantora e outros artistas no condicionamento vocal para a volta aos palcos.

VEJA MAIS

“O processo de recuperação da Sol está sendo de forma gradativa mas bem satisfatório, com exercícios respiratórios para auxiliar na recuperação diafragmática e pulmonar por conta dos prejuízos do cigarro eletrônico, exercícios vocais para recondicionamento vocal da musculatura, até porque ela ficou sem utilizar a voz devido a pandemia, e estamos com um plano terapêutico voltado pra essas necessidades, utilizando também a Laserterapia e terapia Ilib que auxilia na musculatura direta da prega vocal e no corpo, ela é uma grande artista referência no Brasil e possui grandes qualidades vocais só estamos readequando da melhor forma. Afinal todo artista precisa de um acompanhamento fonoaudiológico”, explicou.

Vinícius, além de profissional, é um grande admirador da cantora e segue empolgado com os bons resultados conseguidos. “A Solange é uma grande artista que impactou na vida de muitos ouvintes do forró, tem um papel extraordinário na indústria fonográfica e cuidar dela hoje é um aprendizado para mim como profissional da área, eu aprendo muito com ela no dia a dia como ser humano, ela é uma pessoa que te motiva é muito compreensiva, realiza todo o plano terapêutico corretamente, apesar da minha pouca idade o respeito permanece”, concluiu.

Vício no uso do aparelho

Segundo a cantora, ela ouvia vozes. "Com o cigarro eletrônico, comecei a sentir coisas que eu não sentia. Era uma ansiedade, crise de pânico, uma série de coisas que depois fui ver de pessoas que deixaram de usar que sentiram a mesma coisa. Quando eu fui ver, quando eu fui dar conta de como eu estava, eu já estava, digamos que, realmente viciada naquilo, sabe? De acordar com ele do meu lado, na cabeceira da minha cama", desabafou Solange.

Vinícius Araújo também fez questão também de deixar um alerta para todas as pessoas que utilizam cigarro eletrônico. “Acredito que o depoimento da Sol encorajou várias pessoas [a largarem o cigarro eletrônico]. Não apenas para quem utiliza a voz como ferramenta de trabalho, mas para todos que utilizam esse malefício que é o cigarro eletrônico”.

Em relação aos principais cuidados, Vinícius enfatiza que a importância de deixar de praticar esses hábitos prejudiciais.