Flávio Andradde chega com o inédito ‘Aproveite a Festa!’, em Belém

O comediante Flávio Andradde se apresenta em Belém, neste sábado (02), às 20h, no Teatro Maria Sylvia Nunes, localizado na Estação das Docas. O artista chega com o show “Aproveite a Festa!”, que envolve o público em uma jornada divertida, repleta de histórias pessoais e situações criativas, misturando stand-up comedy e sua experiência como ator.

“Tive a oportunidade de ir à Belém no ano passado com meu outro show, chamado ‘O azar é meu’, foi uma experiência incrível, foi maravilhoso. Tinha muita vontade de fazer show em Belém há anos e essa oportunidade foi magnífica. Plateia receptiva, animada do início ao fim. Sabe aquela plateia que grita, que ri gritando, é essa a plateia que todo comediante gosta, estar no palco e sentir aquele calor, as pessoas sentindo junto com você a alegria de estar fazendo o show. Então, isso para mim, eu me senti muito forte em Belém e estou mega ansioso para que seja ainda melhor dessa vez”, pontua o comediante.

Nessa nova apresentação, o stand-up comedy chega com uma pitada de música e uma atmosfera envolvente de luz. O espetáculo promete levar os espectadores a uma celebração de risadas e diversão, para uma apresentação altamente performática.

“Nada melhor do que apresentar o ‘Aproveite a Festa’ em Belém do Pará, que tem um povo festeiro, animado, para cima, que gosta de música, que gosta de festa tanto quanto eu. Não vai ter lugar melhor para apresentar do que aí, junto com esse povo feliz, alegre que é o meu povo, que eu gosto, é o meu jeito, eu gosto disso, dessa folia, alegria e gritaria como eu falei acima. Nada melhor do que apresentar esse show para um povo que é desse jeito. Então, Belém do Pará, aguarde, que sabadão o bicho vai pegar com a gente! ”, disse Flávio Andradde.

“Esse show é muito especial para mim, eu falo só sobre festas, é um momento que tento fazer com que a plateia embarque junto comigo em uma viagem por várias festas. Ele tem efeitos de luzes, sonoplastias, é uma experiência muito legal, muito diferente do que só subir no palco e fazer o show sem artifícios de iluminação. É uma experiência diferente! Eu tenho muito apreço pelo ‘Aproveite a Festa’, tento fazer com que as pessoas enxerguem tudo aquilo que eu estou contando e sintam junto comigo. É uma experiência muito legal”, acrescenta.

Flávio Andradde é conhecido como “Tabacudo” e coleciona mais quase dois milhões de seguidores apenas no Instagram. O ator e humorista iniciou a sua carreira no humor aos 18 anos ao criar o personagem “Seu Botelho”.

O comediante fala um pouco sobre o mercado do humor e sua visão sobre a censura que rodeia esse gênero. “Procuro levar para o palco aquilo que eu gosto de assistir. Sempre falo que a comédia que eu faço é a comédia que eu gosto de ver. Então, não tenho nenhuma restrição contra qualquer tipo de comédia assim, acho que tem público para todo mundo. Acho que se você não gosta de um, tem outro para ver, se não tem para ver, tem outro para ver. É igual música, você não gosta de uma banda, gosta de outra banda, tem banda que você gosta de uma música, que não gosta de outra música, isso aí é arte, é gosto, não se discute. Mas eu particularmente gosto de fazer coisas que as pessoas se identifiquem, que todo mundo assista, que você possa levar a sua avó no teatro e ela vai se divertir muito. Essa é a comédia que gosto de fazer, é a mesma que eu gosto de ver, identificativa”, finaliza.

Agende-se

Data: sábado, 02

Hora: 20h

Local: Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas

Informações: @bisentretenimento