Fim da escala 6x1: Famosos expressam suas opiniões sobre a PEC

O debate sobre a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que pretende acabar com a escala 6x1 vem ganhando cada vez mais repercussão, inclusive entre pessoas famosas no Brasil. A PEC, apresentada pela deputada federal Erika Hilton, precisa de 171 votos favoráveis de deputados para tramitar no Congresso Nacional.

Entre os famosos que se manifestam a favor da PEC está a cantora Valesca Popozuda, que já trabalhou como frentista no passado. Na rede social X, ela expressou sua opinião pelo fim da escala 6x1.

"A escala 6x1 prejudica qualquer ser humano a ter uma vida com qualidade e saúde mental, de se dedicar a uma faculdade ou curso extra, de viver momentos de lazer com a família e amigos e tem deputado me falando que a pessoa quer 'vadiar'. É triste", escreveu.

O Youtuber Felipe Neto também expressou sua opinião favorável ao fim da escala 6x1 e ainda criticou o ministro do Trabalho Luiz Marinho.

“É vergonhosa a posição do Ministro do Trabalho sobre o fim da escala 6x1, basicamente lavando as mãos e dizendo que isso deve ser tratado em convenções e acordos. Luiz Marinho, aguardamos sua mudança de postura e reconhecimento do erro grosseiro e vergonhoso desta tarde”, disse Felipe Neto no X.

MC Binn, que também já trabalhou na escala 6x1, defendeu a PEC e salientou que o povo tem que lutar mesmo pelos seus direitos.

"Os que é [sic] contra o fim da escala 6x1 devia trabalhar sábado e domingo recebendo salário mínimo e tendo que levar almoço de casa. Já trampei na 25, saí às 06h da manhã, voltava 00:00. Dia de folga só servia pra dormir, sei na pele como é!!! Tem que protestar mesmo. Tem que lutar mesmo pelos direitos. O povo está certo", comentou o funkeiro.

Mas nem todos os famosos são favoráveis à Proposta. Léo Picon, irmão de Jade Picon, disse que a PEC, na verdade, seria uma "cortina de fumaça" que poderia causar redução de salário e aumento do mercado informal.

Após diversos comentários criticando sua posição, Leo, que é herdeiro de uma empresa no setor de mármores granitos e pedras naturais, apagou a postagem.

A atriz e apresentadora Luana Piovani também se posicionou a favor da PEC e criticou Léo Picon por suas postagens. “O povo só pensa no seu próprio umbigo, gente. O Brasil não é um país que dê oportunidades. A educação no país está cada vez mais falha. Infelizmente não estamos conseguindo resolver nossos problemas no Brasil”, disse ela nos stories do Instagram