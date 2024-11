Homem encontra boneca com cabelo bagunçado e brinca: 'Trabalha na escala 6x1'; vídeo

A escala 6x1, que consiste em 6 dias de trabalho e 1 de descanso, se tornou um dos temas mais comentados nas redes sociais nos últimos dias, desde que a pressão pela aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que propõe o fim do esquema cresceu entre os trabalhadores.

O assunto não conseguiu deixar de virar meme entre os internautas, que usaram o bom humor para apontar o quanto pessoas que trabalham nesta escala ficam desgastadas durante a semana. Um exemplo é o homem que encontrou uma boneca da personagem Luna, de “O Show da Luna”, com o cabelo bagunçado em uma loja em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e a comparou com estes trabalhadores.

“Gente, inventaram uma boneca CLT. Essa aqui trabalha numa escala 6x1”, brincou ele. “Olha a cara da moça, tá cansada, mano”.

Confira o vídeo:

A comparação divertiu pessoas nos comentários. “Escala 6x1 e que trabalha com o público kkkkkk tá com um sorriso falso no rosto”, comentou uma internauta. “O sorriso congelado desde as 10:00 da manhã 😂😂😂”, escreveu outro. “Escala 6x1 e telemarketing kkk”, brincou um terceiro.

O vídeo viralizou e já conta com mais de 634 mil visualizações nas redes sociais.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)