Filmes paraenses marcam presença na 26ª Mostra de Tiradentes

A Mostra de Cinema de Tiradentes, em Minas Gerais, inicia a sua 26ª edição nesta sexta-feira, 20, e traz em sua programação as estreias dos filmes paraenses “Terruá Pará”, da diretora Jorane Castro, e “Casa de Luiza”, do cineasta Rodrigo Antonio. O festival vai até o dia 28 de janeiro e inaugura o calendário audiovisual brasileiro, apresentando ao público a diversidade da produção cinematográfica nacional.

O tema da Mostra deste ano é “Cinema e Mutirão”, escolhido para destacar a importância de ações coletivas e de políticas públicas para a consolidação e fortalecimento da produção audiovisual no Brasil. “A direção da mostra propõe uma chamada ao debate a todos aqueles e aquelas que querem colaborar para construir uma base sólida para a construção (e a reconstrução) do audiovisual brasileiro”, afirma a organização.

A mostra se propõe a ser um espaço de retomada e reconstrução política, de estruturação das políticas de fomento e incentivo. “Este trabalho de retomada só é possível porque, mesmo com este cenário de desmobilização, não impediu a permanência de uma resiliência que buscou alternativas à sua sobrevivência, que procurou não abrir mão das suas conquistas anteriores, ainda que insuficientes ou ameaçadas”, ressaltam ainda os organizadores do evento.

Cinema paraense

O filme “Terruá Pará”, de Jorane Castro, estreia na Mostra Olhos Livres do festival, seção na qual cineastas veteranos e realizadores ainda em começo de carreira dialogam sobre suas produções. É a “Mostra Olhos Livres” é também um espaço de tributo ao cineasta Carlos Reichenbach, que nasceu em 1945 e faleceu em 2012. Trata-se de panorama de algumas das proposições mais instigantes do cinema contemporâneo brasileiro.

“Terruá Pará” narra a história da música do Pará e registra o momento atual de efervescência cultural, propondo um olhar integrado aos movimentos artísticos no Pará, com destaque para as marcas culturais amazônicas. Com o filme, a diretora Jorane Castro quer imprimir, “na memória e no coração do espectador, em momentos de pura emoção”.

Jorane Castro afirma ainda que estrear o filme em Tiradentes é abrir novas possibilidade de visibilidade do filme, que poderá encontrar um público cinéfilo admirador do cinema brasileiro. “O filme é uma viagem pelas paisagens culturais amazônicas. Espero que o espectador embarque na viagem proposta pelo documentário, seria uma grande alegria para mim”, destaca, sobre a primeira apresentação do filme ao público, que será no próximo domingo, 22, às 20h.

Dirigido por Rodrigo Antonio, a "Casa de Luiza¨ faz parte da Mostra Panorama, seção composta por 29 curtas-metragens de todo país, sendo três da região Norte; duas do Amazonas e um Pará. O filme nasce da pesquisa de mestrado do cineasta sobre a construção de memória de famílias negras no documentário brasileiro e é o segundo curta integrante de uma trilogia do diretor.

“Meus santos saúdam seus santos”, primeiro da série, também esteve na Mostra Tiradentes em 2021, circulou por mais de 20 festivais nacionais e internacionais, com destaque nos festivais de Espírito Santo e Goiás, onde recebeu os prêmios de melhor contribuição artística ao cinema nacional e o prêmio especial do júri, respectivamente.

“Passei quase dez anos sem ir ao Marajó, retornei à Soure, a casa de meus avós. Quando me vi ali, entendi naquele momento o pertencimento como base de uma proposição artística, como forma de afirmação da subjetividade e afirmação enquanto sujeito; então decidi por buscar e coletar testemunhos de distintos personagens que habitam a memória da minha infância e que comigo compartilharam histórias naquele lugar, muito diferente em sentido físico, mas que segue sendo o local onde repousam afetos e histórias com diferentes significados para as pessoas que, antes, davam vida àquela casa. Assim, para esse segundo filme, me guiei no sentido de me conectar com meu pai, personagem no filme. Entendo que o espaço da casa é porto onde diferentes memórias repousam, mas ainda não se comunicam. E eu me propus a cruzar essas memórias”, afirma Rodrigo.

A Mostra de Cinema de Tiradentes é um dos principais festivais de cinema do Brasil e em 2023 chega a sua vigésima sexta edição, que acontecerá de forma híbrida, com sessões presenciais e online, do dia 20 a 28 de janeiro.

Como assistir:

“Terruá Pará”, Jorane Castro, 22 de janeiro, às 20h, Cine-Tenda, cidade de Tiradentes (MG).

“Casa de Luiza”, de Rodrigo Antonio, 25 de janeiro, às 16h Cine-Tenda, cidade de Tiradentes (MG) e com o sinal do filme aberto até o dia 28 de janeiro no site mostratiradentes.com.br.