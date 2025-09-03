Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Filme sobre Gaza é aplaudido por 23 minutos em Veneza com gritos de 'Palestina livre'

Estadão Conteúdo

Surgiu um favorito? O drama The Voice of Hind Rajab, exibido nesta quarta-feira, 3, no Festival de Veneza, recebeu mais de 23 minutos de aplausos empolgados (e emocionados) após a sessão de estreia. Durante a ovação, gritos de "Palestina livre" puderam ser ouvidos vindos da plateia.

Com um time de peso de produtores hollywoodianos, que conta com Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer e Alfonso Cuarón, o longa da cineasta Kaouther Ben Hania é o escolhido da Tunísia para pleitear uma vaga na categoria de melhor filme internacional no Oscar 2026, e despertou as melhores reações desta edição do festival até o momento. A história se passa na Faixa de Gaza, e remonta o pedido de ajuda de uma criança morta durante os atuais conflitos.

Filme conta história real de família morta durante ataques em Gaza

The Voice of Hind Rajab (A Voz de Hind Rajab, em tradução livre) reconstrói os eventos em torno do assassinato da pequena Hind Rajab, de 6 anos, com quatro primos, os tios e dois paramédicos que foram ao socorro da família no dia 29 de janeiro de 2024.

Na ocasião, a menina e os familiares ficaram presos em um carro que foi alvo de disparos vindos das forças militares israelenses. Eles tentavam escapar de Gaza após os pais de Rajab serem mortos.

A criança telefonou para os serviços de emergência e ficou por mais de uma hora na linha com voluntários da organização humanitária Sociedade do Crescente Vermelho Palestino, pedindo ajuda para ela e a família. Uma ambulância foi enviada ao local, mas todos foram mortos durante o ataque, que aconteceu três meses após a eclosão do atual conflito na Faixa de Gaza.

Segundo adianta o Hollywood Reporter, a plateia presente na estreia do filme na Sala Grande, em Veneza, respondeu entusiasmada após o "soco no estômago emocional" desferido pelo drama. Phoenix e Rooney Mara, que assinaram a produção executiva para aumentar a visibilidade do filme, estavam presentes para demonstrar o apoio ao projeto. Em um vídeo compartilhado pelo veículo nas redes sociais, é possível ouvir os gritos de "Palestina livre" e ver que muitos enxugam as lágrimas. Confira abaixo.

Durante os aplausos, membros do elenco também exibiram uma foto da pequena Hind Rajab. Uma das atrizes, Saja Kilani, leu um discurso pedindo pelo fim dos conflitos na Palestina.

"Este filme não é uma opinião ou uma fantasia. Ele está ancorado na verdade. A história de Hind carrega o peso de um povo inteiro. A voz de Hind é uma entre as dezenas de milhares de crianças que foram mortas em Gaza apenas nos últimos dois anos", ressaltou.

Cultura
