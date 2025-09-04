Filme de ficção 'Te Vejo na Próxima Saída do Boi’ inicia filmagens em São Caetano de Odivelas

O cinema feito no Pará, que teve destaque no Festival de Gramado deste ano com as premiações do filme "Boiuna", segue em pleno crescimento, com novos projetos. Entre os dias 5 e 11 de setembro, o município de São Caetano de Odivelas, no nordeste do Pará, será cenário para as gravações do curta-metragem de ficção “Te Vejo na Próxima Saída do Boi”, uma produção que promete unir cinema, cultura e turismo sustentável.

O filme, com direção de Keila Sankofa, de Manaus, e roteiro de Rafael F. Nzinga, da produtora paraense Cine Diáspora, tem como objetivo promover São Caetano como destino turístico-cultural.

A produção, com 15 minutos de duração, conta a história de Bruna, coordenadora de um grupo de Boi, e Luiz, carregador de aparelhagem, que acaba de chegar à cidade para um trabalho temporário. O encontro dos dois ocorre durante as tradicionais saídas do Boi de Máscara, manifestação cultural centenária da cidade.

Segundo o roteirista Rafael F. Nzinga, a produção busca, por meio dos elementos cinematográficos, valorizar a diversidade cultural amazônica e apresentar a tradição do Boi de Máscara, de São Caetano de Odivelas, ao país. “A gente quis usar a linguagem do romance e da ficção para destacar a riqueza cultural da Amazônia, que muitas vezes é invisibilizada. O Boi de Máscara de São Caetano de Odivelas é uma expressão única, que mistura história, música, cores e identidade. Mostrar isso para o Brasil é também uma forma de afirmar quem somos e de onde viemos”, diz o criador.

O Boi de Máscara é uma manifestação típica das festas juninas em São Caetano de Odivelas. Nasceu entre pescadores no início do século 20 e, com o tempo, se transformou em símbolo da identidade da cidade. As cores vibrantes, as fantasias, a musicalidade e o envolvimento comunitário criam o cenário para uma história de romance, segundo os produtores do filme. A iniciativa tem o apoio do poder público municipal.

"A tradição dos Bois de Máscara é única. Ela representa toda a originalidade e a transformação cultural ao longo do tempo, com características marcantes, como o Boi de Quatro Patas, uma orquestra grandiosa, cores vibrantes, cabeçudos, pierrôs, entre outros elementos. Tudo isso tem uma importância imensa para a cultura do estado do Pará e do Brasil, pois revela a nossa identidade para quem vem de fora e, ao mesmo tempo, fortalece o sentimento de pertencimento em quem vive aqui", enfatiza o secretário Municipal de Cultural de São Caetano de Odivelas, Airton Neto.

Para o desenvolvimento do projeto, está prevista a contratação direta de cerca de 45 profissionais e a participação de aproximadamente 100 figurantes, quase todos moradores da cidade. Devem ser gerados ainda cerca de 50 empregos indiretos, com serviços de transporte, alimentação, logística e apoio técnico. Estima-se que 95% da equipe envolvida seja composta por profissionais do Pará.

"A equipe da Cine Diáspora já iniciou um diálogo ativo com a comunidade, promovendo encontros com o executivo da cidade, lideranças dos Bois e trabalhadores da cultura. Essa aproximação garante que o projeto seja construído em sintonia com os desejos e saberes locais", afirma texto de divulgação do projeto.

O curta-metragem “Te Vejo na Próxima Saída do Boi” foi contemplado na segunda edição do edital Brasil com S, da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Com foco na Amazônia, o edital apoia projetos que valorizam destinos e experiências turísticas presentes no bioma amazônico.