Filme 'Conclave' ganha novo significado com morte do Papa Francisco; veja onde assistir

Com a morte do Papa Francisco nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, o mundo volta os olhos para o Vaticano, onde se inicia o processo de escolha de um novo pontífice. Coincidentemente, o filme “Conclave”, estrelado por Ralph Fiennes, retrata exatamente esse momento: os bastidores da eleição papal. O longa, que estreou nos cinemas brasileiros em janeiro de 2025, agora está disponível no streaming desde o dia 16 de abril.

O filme foi bem recebido pela crítica, destacando-se pela direção de Edward Berger e pelas performances do elenco. Recebeu oito indicações ao Oscar e venceu em Melhor Roteiro Adaptado. Veja o trailler de Conclave em português:

🎬 Qual é a história de “Conclave”?

Baseado no best-seller de Robert Harris, o filme acompanha o Cardeal Lawrence (Ralph Fiennes), encarregado de conduzir o processo confidencial para a escolha de um novo papa após a morte inesperada do pontífice. À medida que os cardeais se reúnem no Vaticano, Lawrence se vê no centro de uma conspiração que ameaça abalar as fundações da Igreja.

O que o filme revela sobre o Conclave?

Apesar de licenças dramáticas, Conclave retrata com bastante fidelidade os principais aspectos da eleição papal:

O isolamento total dos cardeais durante o processo

A exigência de dois terços dos votos para a escolha

As divisões políticas e ideológicas entre os eleitores

A expectativa da imprensa e dos fiéis do lado de fora

Com a morte de Francisco, o filme ajuda o público a compreender melhor como será a escolha do novo papa, que deve acontecer até o fim de maio.

Cena do Filme Conclave (Diamond Films)

📺 Onde assistir?

“Conclave” está disponível para assinantes do Amazon Prime Video desde 16 de abril de 2025.

Um paralelo curioso (e atual)

Assim como o personagem de Ralph Fiennes precisa enfrentar dilemas sobre fé, poder e responsabilidade, os cardeais do mundo real, neste momento, se preparam para a difícil missão de eleger o sucessor de Francisco.