Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Filme "Cinco Tipos de Medo" leva 4 prêmios em Festival de Gramado

Obra de Bruno Bini vence como Melhor Filme na 53ª edição do evento gaúcho que apresentou 74 produções cinematográficas e premiou também "Nó" e "Papagaios".

Redação O Liberal
fonte

Filme paraense 'Boiúna', de Adriana de Paula, participa do 53º Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul (Foto: Divulgação)

O longa-metragem "Cinco Tipos de Medo", do diretor Bruno Bini, conquistou quatro prêmios na 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado, incluindo a categoria principal de Melhor Filme. A premiação ocorreu no sábado (23), marcando o encerramento do evento que apresentou 74 produções cinematográficas na cidade gaúcha.

O filme de Bini, que narra a história de cinco vidas interconectadas, garantiu também os troféus de Melhor Roteiro e Melhor Montagem para o próprio diretor, além do prêmio de Melhor Ator Coadjuvante para Xamã. A trama acompanha Murilo, um jovem músico enlutado que se envolve com Marlene, enfermeira em um relacionamento abusivo com um traficante, enquanto suas histórias se cruzam com as de Luciana, policial movida por vingança, e Ivan, advogado com intenções ocultas.

VEJA MAIS

image 'Boiuna' recebe prêmios de Melhor Atriz, Direção e Fotografia em Gramado
A premiação ocorreu na noite desta sexta-feira (22)

image Bella Campos cita Dira Paes e deixa convite ao público de Belém para assistir ao novo longa
No longa 'Cinco Tipos de Medo', atriz vive Marlene, uma personagem marcada pela luta e pela esperança.

Outras produções também se destacaram na premiação. "Nó", dirigido por Laís Melo, recebeu três Kikitos: Melhor Direção, Melhor Fotografia para Renata Corrêa e Melhor Longa-Metragem Brasileiro pelo Júri da Crítica. O filme "Papagaios", de Douglas Soares, também foi premiado em quatro categorias: Melhor Longa-metragem Brasileiro pelo Júri Popular, Melhor Direção de Arte para Elsa Romero, Melhor Desenho de Som para Bernardo Uzeda, Thiago Sobral e Damião Lopes, e Melhor Ator para Gero Camilo.

O Festival de Cinema de Gramado dividiu suas exibições em cinco mostras competitivas: longas brasileiros de ficção, documentários, curtas brasileiros, longas gaúchos e curtas gaúchos. Além das competições oficiais, o evento apresentou produções universitárias, títulos fora de competição, pré-estreia de série e sessões especiais.

Durante a cerimônia, personalidades do cinema nacional receberam homenagens. Rodrigo Santoro foi agraciado com o Troféu Kikito de Cristal, Mariza Leão recebeu o Troféu Eduardo Abelin e Marcélia Cartaxo ganhou o Troféu Oscarito.

A lista completa de vencedores inclui ainda "Querido Mundo", que rendeu a Malu Galli o prêmio de Melhor Atriz, e "A Natureza das Coisas Invisíveis", de Rafaela Camelo, premiado com Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Trilha Musical e Prêmio Especial do Júri. Na categoria documentário, "Lendo o Mundo", de Catherine Murphy e Iris de Oliveira, foi escolhido como Melhor Longa-metragem. "Sonhar com Leões" e "Para Vigo Me Voy!" receberam menções honrosas.

O festival, que se consolida como um dos mais importantes eventos do cinema brasileiro, premia anualmente produções cinematográficas nacionais e latinas. Os filmes vencedores desta edição devem ganhar maior visibilidade no circuito nacional e em festivais internacionais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Festival de Gramado

Cinema
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL 2026

Artistas paraenses competem em eliminatórias de sambas-enredos no Carnaval do Rio de Janeiro

Depois de vitória na Grande Rio, Fábio Moreno e Marcelo Moraes voltam ao Estado para mais disputas

24.08.25 8h00

SUNSET

Batuque do Mercado reúne música e cultura no Boulevard Gastronomia

Mudança de local de última hora não impediu o sucesso da sexta edição, marcada por música, organização coletiva e forte presença do público

23.08.25 18h54

EXPLICAÇÃO

Dado Dolabella fala sobre rumores de agressão contra Wanessa: 'Agora, somos ex'

Cantor se posicionou sobre situação que ocorreu diante de artistas da Dança dos Famosos

23.08.25 17h53

LUTO

Morre Miguel Proença, pianista e ex-presidente da Funarte, aos 86 anos

A causa da morte do pianista não foi divulgada

23.08.25 15h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

'C* VERDE'

Lembra dela? Modelo que mostrou o ânus pintado de verde na TV diz ter superado trauma

Ju Isen, que teve partes íntimas expostas ao vivo em 2017, afirma estar recuperada emocionalmente do apelido de "c* verde" e em busca de escola para desfilar no próximo Carnaval

23.08.25 18h23

FUI PARÁ

DJ leva saudade do Pará para o Sul e transforma em festa de tecnobrega com gastronomia amazônica

Festa já ganhou repercussão nas redes sociais e se tornou referência de domingo para os nortistas em Curitiba

24.08.25 8h00

AUDIOVISUAL

Atriz paraense, protagonista da série Pssica, da Netflix, anuncia fim das gravações no Pará

Obra foi gravada em Belém e na Ilha do Marajó.

05.10.24 18h36

CARNAVAL 2026

Artistas paraenses competem em eliminatórias de sambas-enredos no Carnaval do Rio de Janeiro

Depois de vitória na Grande Rio, Fábio Moreno e Marcelo Moraes voltam ao Estado para mais disputas

24.08.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda