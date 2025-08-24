Filme "Cinco Tipos de Medo" leva 4 prêmios em Festival de Gramado

O longa-metragem "Cinco Tipos de Medo", do diretor Bruno Bini, conquistou quatro prêmios na 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado, incluindo a categoria principal de Melhor Filme. A premiação ocorreu no sábado (23), marcando o encerramento do evento que apresentou 74 produções cinematográficas na cidade gaúcha.

O filme de Bini, que narra a história de cinco vidas interconectadas, garantiu também os troféus de Melhor Roteiro e Melhor Montagem para o próprio diretor, além do prêmio de Melhor Ator Coadjuvante para Xamã. A trama acompanha Murilo, um jovem músico enlutado que se envolve com Marlene, enfermeira em um relacionamento abusivo com um traficante, enquanto suas histórias se cruzam com as de Luciana, policial movida por vingança, e Ivan, advogado com intenções ocultas.

Outras produções também se destacaram na premiação. "Nó", dirigido por Laís Melo, recebeu três Kikitos: Melhor Direção, Melhor Fotografia para Renata Corrêa e Melhor Longa-Metragem Brasileiro pelo Júri da Crítica. O filme "Papagaios", de Douglas Soares, também foi premiado em quatro categorias: Melhor Longa-metragem Brasileiro pelo Júri Popular, Melhor Direção de Arte para Elsa Romero, Melhor Desenho de Som para Bernardo Uzeda, Thiago Sobral e Damião Lopes, e Melhor Ator para Gero Camilo.

O Festival de Cinema de Gramado dividiu suas exibições em cinco mostras competitivas: longas brasileiros de ficção, documentários, curtas brasileiros, longas gaúchos e curtas gaúchos. Além das competições oficiais, o evento apresentou produções universitárias, títulos fora de competição, pré-estreia de série e sessões especiais.

Durante a cerimônia, personalidades do cinema nacional receberam homenagens. Rodrigo Santoro foi agraciado com o Troféu Kikito de Cristal, Mariza Leão recebeu o Troféu Eduardo Abelin e Marcélia Cartaxo ganhou o Troféu Oscarito.

A lista completa de vencedores inclui ainda "Querido Mundo", que rendeu a Malu Galli o prêmio de Melhor Atriz, e "A Natureza das Coisas Invisíveis", de Rafaela Camelo, premiado com Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Trilha Musical e Prêmio Especial do Júri. Na categoria documentário, "Lendo o Mundo", de Catherine Murphy e Iris de Oliveira, foi escolhido como Melhor Longa-metragem. "Sonhar com Leões" e "Para Vigo Me Voy!" receberam menções honrosas.

O festival, que se consolida como um dos mais importantes eventos do cinema brasileiro, premia anualmente produções cinematográficas nacionais e latinas. Os filmes vencedores desta edição devem ganhar maior visibilidade no circuito nacional e em festivais internacionais.