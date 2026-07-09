Filme brasileiro 'A Margem do Rio' integrará competição do Festival de Locarno, na Suíça

O filme brasileiro A Margem do Rio, escrito e dirigido por Matheus Farias e Enock Carvalho, vai integrar a Competição Internacional do 79º Festival de Cinema de Locarno, na Suíça, disputando o Leopardo de Ouro, prêmio máximo do evento.

O festival ocorre entre os dias 5 e 15 de agosto. Será a estreia mundial de A Margem do Rio, que concorre o prêmio principal ao lado de outros 16 filmes. O júri ainda não foi divulgado pela organização do evento.

A produção foi rodada no Recife entre julho e setembro de 2025 e é o primeiro longa-metragem de Farias e Carvalho. A dupla também é responsável pelo curta Inabitável (2020), que integrou a seleção do Festival de Sundance e foi premiado em festivais como Gramado e San Diego Latino Film Festival, nos EUA.

Estrelado por Caique Copque (Mapas) e Ítalo Martins (O Agente Secreto, Guerreiros do Sol), o filme acompanha o jovem Izaquiel (Copque), que trabalha como auxiliar de serviços gerais na capital pernambucana. Pela noite, ele se aventura em encontros secretos pelo mangue.

Um dia, ele conhece Jeremias (Martins), descrito como "um pescador intrigante e magnético". "À medida que uma ameaça externa invade o lugar trazendo violência, Jeremias conduz Izaquiel numa jornada rumo às profundezas do coração do manguezal", diz a sinopse do longa.

Em comunicado à imprensa, Carvalho se disse honrado com o convite do festival e afirmou que ele veio no momento certo: "Acabamos de finalizar o filme e já temos a oportunidade de apresentá-lo pro mundo. Locarno é um lugar célebre pro cinema de autor, grandes cineastas já passaram seus filmes no festival. É uma grande honra."

"O cinema pernambucano já ocupa um lugar de destaque no cenário internacional. Nos últimos anos, nossos filmes estiveram em Cannes, Berlim, Veneza, Rotterdam e tantos outros festivais importantes. Estrear A Margem do Rio na competição principal de Locarno significa dar continuidade a essa tradição e enfatizar a força de uma cinema que desenvolveu uma identidade muito própria", completou Farias.

O elenco também conta com Robério Diógenes e Carlos Francisco (ambos de O Agente Secreto), Isis Broken (Apolo), Renna Costa (Paloma), Enio Cavalcanti (Cangaço Novo) e Artia. Ainda não há previsão de estreia no circuito comercial.