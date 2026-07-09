Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Filme brasileiro 'A Margem do Rio' integrará competição do Festival de Locarno, na Suíça

Estadão Conteúdo

O filme brasileiro A Margem do Rio, escrito e dirigido por Matheus Farias e Enock Carvalho, vai integrar a Competição Internacional do 79º Festival de Cinema de Locarno, na Suíça, disputando o Leopardo de Ouro, prêmio máximo do evento.

O festival ocorre entre os dias 5 e 15 de agosto. Será a estreia mundial de A Margem do Rio, que concorre o prêmio principal ao lado de outros 16 filmes. O júri ainda não foi divulgado pela organização do evento.

A produção foi rodada no Recife entre julho e setembro de 2025 e é o primeiro longa-metragem de Farias e Carvalho. A dupla também é responsável pelo curta Inabitável (2020), que integrou a seleção do Festival de Sundance e foi premiado em festivais como Gramado e San Diego Latino Film Festival, nos EUA.

Estrelado por Caique Copque (Mapas) e Ítalo Martins (O Agente Secreto, Guerreiros do Sol), o filme acompanha o jovem Izaquiel (Copque), que trabalha como auxiliar de serviços gerais na capital pernambucana. Pela noite, ele se aventura em encontros secretos pelo mangue.

Um dia, ele conhece Jeremias (Martins), descrito como "um pescador intrigante e magnético". "À medida que uma ameaça externa invade o lugar trazendo violência, Jeremias conduz Izaquiel numa jornada rumo às profundezas do coração do manguezal", diz a sinopse do longa.

Em comunicado à imprensa, Carvalho se disse honrado com o convite do festival e afirmou que ele veio no momento certo: "Acabamos de finalizar o filme e já temos a oportunidade de apresentá-lo pro mundo. Locarno é um lugar célebre pro cinema de autor, grandes cineastas já passaram seus filmes no festival. É uma grande honra."

"O cinema pernambucano já ocupa um lugar de destaque no cenário internacional. Nos últimos anos, nossos filmes estiveram em Cannes, Berlim, Veneza, Rotterdam e tantos outros festivais importantes. Estrear A Margem do Rio na competição principal de Locarno significa dar continuidade a essa tradição e enfatizar a força de uma cinema que desenvolveu uma identidade muito própria", completou Farias.

O elenco também conta com Robério Diógenes e Carlos Francisco (ambos de O Agente Secreto), Isis Broken (Apolo), Renna Costa (Paloma), Enio Cavalcanti (Cangaço Novo) e Artia. Ainda não há previsão de estreia no circuito comercial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/A MARGEM DO RIO/FESTIVAL DE LOCARNO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Fernanda Torres relembra polêmica com Karla Sofía Gascón durante campanha do Oscar em 2025

A fala de Karla Sofía Gascón aconteceu durante a fase decisiva da campanha pela estatueta e repercutiu de forma negativa

08.07.26 18h09

CULTURA

Gaby Amarantos anuncia tema do Xarque 2026 e homenageia o Ver-o-Peso

A tradicional festa de aniversário da artista paraense será realizada no dia 5 de agosto

07.07.26 13h39

GRATUITO

Minicurso em Belém propõe reflexão sobre fotografia amazônica e construção de narrativas

Atividade gratuita será realizada neste sábado (11) e integra a programação educativa da exposição "Trabalhadores", de Sebastião Salgado

07.07.26 13h36

DESPEDIDA

Famosos lamentam morte de Benedito Ruy Barbosa e destacam legado do dramaturgo

A notícia sobre o falecimento do autor foi divulgada nesta terça-feira (7)

07.07.26 10h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre Edward Boggiss, ator de 'Sandy & Junior' e 'Malhação', aos 49 anos

Artista também participou de produções "Laços de Família", "O Profeta" e "Floribella"; causa da morte não foi divulgada

09.07.26 9h26

PERDA

Morre aos 75 anos a cantora britânica Bonnie Tyler

A artista estava internada em estado grave na UTI desde meados de junho após sair de um coma induzido

09.07.26 7h32

CELEBRIDADES

Irreconhecível? Andressa Urach revela resultado de cirurgias de R$ 240 mil; veja o antes e depois!

O resultado da transformação foi apresentado nas redes sociais, onde ela também compartilhou detalhes

09.07.26 14h47

LUTO

Morre Bonnie Tyler: relembre o hit que inspirou a versão paraense 'Está no Ar'

Sucesso "Total Eclipse of the Heart" ganhou versões em diferentes estilos musicais no Brasil, incluindo o brega com a banda Fruto Sensual; veja outras versões

09.07.26 8h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda