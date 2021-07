Filhos de Luiz Fernando Guimarães tiveram aulas para entender relação gay dos pais

O marido do ator Luiz Fernando Guimarães, Adriano Medeiros, falou sobre a adoção dos dois filhos do casal, Dante, de 10 anos, e Olivia, de 8. Adriano falou sobre o assunto durante uma live feita nas redes sociais na última terça-feira (29). Segundo o empresário, as crianças fizeram um curso para entender o relacionamento homossexual dos pais.

“Tentamos passar para eles o tempo inteiro, com a maior naturalidade do mundo, que são duas pessoas que se amam. Não tinha beijinho e abraços. Nós agíamos normalmente, não por esconder ou omitir nada”, falou.

Adriano também informou que houve uma preparação para a adaptação dos filhos. “Começamos a ter um contato direto por vídeo e nos falávamos praticamente todos os dias durante um mês. Até que a juíza escutou da boca deles que queriam ser adotados por dois pais”, contou.

O empresário disse, ainda, que ele e o marido são bem reservados na frente das crianças. “Eu acho até estranho aquelas pessoas que se beijam na escada rolante. Nós fomos tocando com calma e tranquilidade, e eles [os filhos] foram entendendo a nossa relação”, declarou.