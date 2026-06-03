Filhos de Dave Grohl e Taylor Hawkins colaboram em nova faixa

Os herdeiros do Foo Fighters, Violet Grohl e Shane Hawkins, filhos de Dave Grohl e Taylor Hawkins (1972-2022), respectivamente, lançaram sua primeira colaboração musical. A faixa se chama "Plastic Couch" e encerra o disco de estreia da filha do ex-Nirvana, "Be Sweet to Me".

Na canção, Violet assume os vocais enquanto Shane está na bateria. Acompanhada por uma guitarra melódica tocada por Anthony Paul Lopez, a faixa possui um começo melancólico. Em sua reta final, a música de quase cinco minutos evolui para um encerramento pesado.

Além de "Plastic Couch", o álbum de estreia de Violet Grohl, "Be Sweet to Me", também conta com as faixas "THUM", "595" e "Cool Buzz". Estas canções foram lançadas como singles antes da chegada completa do disco às plataformas digitais no final de maio.

Carreiras de Violet Grohl e Shane Hawkins

Violet Grohl está atualmente em sua primeira grande turnê pelos Estados Unidos. Antes disso, ela já havia aberto shows do Foo Fighters e subiu ao palco com a banda de seu pai em diversas ocasiões, demonstrando sua presença musical desde cedo.

Como baterista da Chevy Metal, Shane Hawkins já tocou com o Foo Fighters. Em 2022, ele subiu ao palco no show de homenagem a seu pai, Taylor Hawkins, falecido naquele ano por insuficiência cardíaca. Na ocasião, Shane assumiu a bateria para "My Hero", um dos principais sucessos do grupo.