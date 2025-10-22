Filho de Wesley Safadão e Mileide dá detalhes do tumor na cabeça

Yhudy Lima, 14 anos, filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile, falou sobre a descoberta de seu tumor na cabeça pela primeira vez.

"Foi uma dor local, durante três semanas seguidas. Foi uma dor que não era de incômodo, que era só quando tocava, encostava, que parte da cabeça, aqui em cima. Cortando o cabelo começou a doer muito. E meu pai pediu para eu ir ao hospital. Lá fiz o ultrassom e viram que tinha tipo um relevo. Fui direto para o hospital com minha mãe", afirmou no podcast PodDelas.

Mileide Mihaile também estava presente no programa e explicou que o filho foi submetido a vários exames para comprovar o diagnóstico com mais profundidade.

"Ele fez um exame que é chamado PET-SCAN, que é para ver se tinha em algum outro local. Esse foi o maior tempo que passei em toda a minha vida; essas horas esperando o resultado desse exame. Dos males, o menor, era somente local."

O adolescente passou por uma cirurgia para retirar um tumor. A mãe de Yhudy afirmou que a restauração foi feita com o próprio osso da cabeça dele.

Yhudy Lima descobriu um tumor benigno no osso parietal do crânio após se queixar de fortes dores de cabeça. A operação foi realizada em setembro.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais