Filho de Viviane Araújo é vítima de comentários maldosos de haters e fãs se revoltam

O pequeno Joaquim, filho de Viviane Araújo, vem enfrentando ataques na internet. Com apenas 1 ano e 3 meses, o bebê tem sido alvo de críticas à sua aparência nas redes sociais, vítima de comentários maldosos por parte de haters. Joaquim é fruto do relacionamento da sambista com o jogador de futebol Guilherme Militão.

No último sábado (30), a artista publicou fotos curtindo a tarde na piscina com seu filho, que aparece brincando com tinta e parte do corpo pintado. “Muita diversão por aqui”, escreveu. Foi o que bastou para comentários ofensivos se multiplicarem na publicação. “Nem parece filho dela. Ela é tão bonita”, respondeu uma seguidora. “Melhor não falar nada hahaha”, escreveu outro em tom de ironia. Outros comentários de ódio “lamentaram” que a criança tenha puxado a aparência do pai.

Imediatamente, fãs indignados com os comentários dos haters se mobilizaram em apoio à família de Viviane. “Nossa, como você é ridícula”, detonou uma admiradora da artista. “Muito sem noção”, acrescentou outra. “Você nem parece que tem essa língua e tanta maldade”, destacou uma terceira seguidora. “Sem noção passou longe né, querida. Feliz 2024 com mais respeito e amor ao próximo”, desejou outra. “Comentário desnecessário. Toda criança é linda, inocente, pura”, afirmou mais um.