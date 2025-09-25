Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; saiba o diagnóstico

Henry é o filho mais velho de Simone e Kaká, que também são pais da pequena Zaya

Estadão Conteúdo
fonte

Filhos de Simone e Kaká Diniz (Instagram @kakadiniz)

Henry Diniz, filho de Simone Mendes e Kaká Diniz, foi internado em um hospital nesta semana. A notícia foi revelada após Kaká publicar uma foto nos stories do Instagram que mostra uma pessoa recebendo medicações através de um acesso no braço. Ao portal Leo Dias, ele confirmou que o garoto foi diagnosticado com gastroenterite.

Henry é o filho mais velho de Simone e Kaká, que também são pais da pequena Zaya. De acordo com o empresário, o garoto foi levado ao hospital para fazer exames, mas já está em casa e passa bem.

Recentemente, Henry e Simone emocionaram seguidores ao participarem de uma trend viral das redes sociais que fez os dois caírem no choro. Mãe e filho gravaram um vídeo com o tema "Dê um passo à frente", comparando alguns marcos da infância de cada um. O menino não conteve as lágrimas ao entender as dificuldades pelas quais a cantora passou na infância.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Kaká Diniz

Simone

filho

internação

estado de saúde
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POLÊMICA

Brunna Gonçalves anuncia saída da Beija-Flor; veja o que se sabe sobre os bastidores da decisão

A influencer comunicou os fãs que foi pega de surpresa nesta quarta-feira (24)

24.09.25 20h25

CULTURA

VÍDEO: Criador de conteúdo transforma hit 'Foguinho', de Gaby Amarantos, em versão clássica ao piano

Músico de 29 anos, que mora em Belém, compartilhou o vídeo tocando e recebeu elogio da cantora

24.09.25 19h04

FAMOSOS

Rihanna anuncia nascimento da terceira filha; veja a primeira foto da bebê e o nome

Artista de Barbados já é mãe de RZA e Riot Rose, ambos filhos do rapper A$AP Rocky

24.09.25 18h31

GRATUITAMENTE

Exposição ‘Belém da Belle Époque’ abre em Belém com 25 casarões históricos redesenhados

Casa Fauno recebe a mostra do arquiteto, poeta e artista visual Jeová Barros, com visitação gratuita até 25 de novembro

24.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CONSTRAGIMENTO

VÍDEO: Evaristo Costa expõe constrangimento em avião por doença e ausência de cordão de girassol

Jornalista passou por situação delicada durante voo por não estar usando o cordão de identificação para pessoas com deficiências invisíveis

25.09.25 12h07

BOAS NOVAS!

Frei Gilson confirma encerramento da Vigília de São Miguel no Mangueirão

O evento acontecerá nos dias 26 e 27 de setembro de 2026

24.09.25 21h24

CUTE-CUTE

Carol Peixinho mostra o rosto do filho Bento, fruto da relação com Thiaguinho, pela primeira vez

A influenciadora destacou, em um post feito nas redes sociais, o sentimento de família e gratidão pela chegada do filho

24.09.25 21h53

Belém ou Manaus? Anitta diz que região Norte será prioridade nos próximos Ensaios

Cantora confirmou que edição de 2026 do projeto terá cidade do Norte na rota; Belém é cotada

25.09.25 15h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda