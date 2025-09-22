Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Filho de Gugu oficializa volta ao Brasil para 'continuar legado' do apresentador

Estadão Conteúdo

João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu Liberato (1960-2019) anunciou que voltou a morar oficialmente no Brasil e pretende começar a trabalhar no País para "dar continuidade ao legado" e "finalizar ciclos" do pai. Ele falou sobre o tema em entrevista ao Domingo Espetacular, da TV Record, exibido neste domingo, 21.

"Eu vim para o Brasil continuar minha carreira, porque sinto dentro de mim uma vontade muito forte de concluir aquilo que meu pai deixou aberto. Querendo ou não, ele foi tirado de mim, da nossa família, do público brasileiro. Deixou muitas coisas em aberto, negócios. Tem muita história que precisa ser contada."

João Augusto comentou as semelhanças que acredita ter com Gugu: "Eu sinto muito na voz. Quando assisto vídeos antigos do meu pai, com ele mais jovem, minha voz parece muito com a dele. Um pouco do olhar também. Entendo por que as pessoas falam isso, e fico muito feliz, claro".

"Meu pai era tímido. Tinha dois 'Gugus': um era o Gugu, o outro era o Antonio Liberato. Ele sabia muito bem fazer essa transição entre artista, empresário, pai, pessoa de família. Eu tenho uma pegada bem parecida. Tenho uma timidez, mas gosto de me expressar em frente às câmeras. Receber o carinho e dar o carinho de volta ao público", disse.

"Existe uma comparação grande. Mas não tenho medo disso. Eu não sou o meu pai, sou uma pessoa diferente, tenho minhas próprias características, valores. Me sinto orgulhoso de ter tido meu pai como mentor, e está na hora de construir minha própria carreira."

Perguntado sobre quais seus planos para trabalhar na TV, o filho de Gugu não soube explicar de forma clara: "Eu quero fazer coisas novas, diferentes. Modernas, mas sempre com alta qualidade. Coisas que o público nunca viu. Tenho várias ideias, não vejo a hora de torná-las realidade".

João Augusto ainda falou sobre as disputas por conta da herança de Gugu Liberato, que tomaram conta do noticiário por anos após a morte do apresentador. "Teve muitos conflitos, mas a verdade é que a gente já está bem há anos, todos nós nos amamos novamente. Tenho contato com as minhas irmãs, com a minha mãe. Nada mudou da época em que meu pai estava aqui com a gente."

"A vida me ensinou que qualquer decisão que faço tem um impacto muito grande. Isso trouxe uma maturidade que eu precisava receber. Quero construir meu próprio legado e fazer meu próprio dinheiro para que eu possa começar a curtir um pouco, comprar as coisas que eu gosto", concluiu o filho de Gugu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

GUGU

FILHO

LEGADO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Carlinhos de Jesus fala sobre tratamento, fé e incertezas após diagnóstico de doença autoimune

Dançarino revela que ainda não sabe se poderá retomar os passos de dança

21.09.25 9h00

Cultura

Viviane Batidão leva público ao delírio com direito a show pirotécnico no Mangueirão

Artista trocou de look e emplacou seus hits de sucessos

20.09.25 23h04

FAMOSOS

Comediante Max Petterson compartilha fotos de Belém e declara estar apaixonado pela cidade

Youtuber se diverte em casa de show de estilo “passadão” ao lado da cantora Gaby Amarantos

19.09.25 21h45

CULTURA

Quinteto Caxangá leva o chorinho a quatro municípios do Pará

As apresentações vão iniciar neste domingo (21) em Vigia, a partir das 19h

19.09.25 21h14

MAIS LIDAS EM CULTURA

SEXO E PODER

Do pornô e do crime: criadora de conteúdo adulto lavava dinheiro para facção

Segundo as investigações, a musa era umas principais operadoras do esquema e usava a imagem para desviar as suspeitas.

21.09.25 16h07

SURPRESA

Vídeo: atriz berra em telejornal da TV Globo e apresentadora encerra programa

Apesar do episódio inusitado, o evento também repercutiu como marketing espontâneo para o filme. Entenda!

21.09.25 17h11

'de boa'

Influencer viraliza com vídeo de parto normal 'sem dor' que durou 6 horas

Nathalia Valente compartilhou vlog do parto de Thales, que durou 6 horas, com apoio do companheiro Yuri Meirelles

11.09.25 16h10

Celebridade

Vídeo adulto do pai de Andressa Urach vaza nas redes sociais e internautas reagem

Antes de virar ator pornô, Carlos Urach criticou trabalho da filha: 'Não a considero minha filha'

05.03.25 16h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda