Filho de Gugu, João Liberato dubla ‘Pintinho Amarelinho’ em homenagem ao pai

O programa Domingão com Huck, da TV Globo, apresentado por Luciano Huck, juntou neste domingo dois clãs históricos da televisão brasileira, com a presença de João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, e João Guilherme Silva, filho de Fausto Silva, o Faustão. O encontro ocorreu na “Batalha do Lip Sync”, quadro que faz parte do programa.

Durante a atração, como homenagem ao pai, João Augusto dublou uma das músicas mais icônicas dos anos 90: “Pintinho Amarelinho”.

"Muita emoção de estar aqui. Fazer essa música que clássica do meu pai. Você não sabe como eu estou me sentindo agora. Muito obrigado por essa oportunidade, Luciano", afirmou João Liberato.