Filho de ator da Globo trabalha com plantação de maconha; saiba quem é

Bruno Ciocler, de 28 anos, vive no Canadá, onde trabalha com o cultivo legal de maconha e compartilha nas redes sociais vídeos e reflexões sobre o tema. Ele dá dicas sobre produtividade, controle de pragas e o momento certo para a colheita, além de levantar debates sobre políticas públicas de drogas. Bruno é filho do ator Caco Ciocler com a atriz e nutricionista Lavínia Lorenzon.

Desde junho de 2024, ele vem usando seu perfil no Instagram para mostrar o dia a dia no cultivo da cannabis. Em uma de suas postagens, comparou as legislações do Brasil e do Canadá: "No Brasil eu era um criminoso. No Canadá sou um 'cidadão de bem'. Curioso perceber que a pior das prisões está dentro da nossa mente. Em nossas crenças e valores. E quem mais sofre é quem precisa e não tem acesso."

VEJA MAIS

Bruno vive no exterior há alguns anos. Antes de trabalhar com cannabis, ele atuava no ramo de café. É casado e pai de Elis, de sete anos. Quando a menina nasceu, o avô paterno celebrou nas redes sociais:

"Bem-vinda ao mundo, minha neta. Estou louco para te mostrar as coisas incríveis que tem por aqui", escreveu Caco Ciocler. O ator, conhecido por novelas como Esperança, Amor à Vida e Órfãos da Terra, mantém uma postura reservada sobre a vida pessoal do filho.

Bruno Ciocler é filho do ator global Caco Ciocler com a também atriz e nutricionista Lavínia Lorenzon. (Divulgação)