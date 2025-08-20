Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Socorro Morgado lança em Belém ‘Siga em Frente’, romance ambientado no comércio exterior

Autora elenca por intermédio da protagonista Marina dicas para essa prática econômica e para a vida como um todo

Eduardo Rocha

A vida no seu passar cotidiano é um intercâmbio entre o que uma pessoa já conquistou de saberes para a sua trajetória e as situações e pessoas novas que encontra pela frente, ou seja, como cada um vai agir ou reagir diante do que se apresenta a todo momento. Nas relações econômicas isso fica evidente e funciona como um grande aprendizado para todos, pelo fato de englobar negociações em contextos dinâmicos e diferentes. Está em foco o que se tem a oferecer e o que se tem por adquirir em produtos diversos e, especial, a preparação necessária para essas atividades. Por isso, com cerca de 40 anos de experiência nessa área, a economista e empresária do setor de exportação Socorro Morgado, presidente da Associação da Pia União do Pão de Santo Antônio em Belém, lança nesta quarta-feira (20) o livro “Siga em Frente”, pela editora Labrador, um romance ambientado nas relações comerciais internacionais. Será das 17h às 21h, no Estande nº 172, do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, na 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, no Hangar - Centro de Convenções da Amazônica, no bairro do Marco.

O leitor confere no livro a  história de uma executiva que se joga no mercado, abre uma empresa própria e passa a conhecer essa seara econômica, ganhando conhecimentos a mais do que já possuía sobre esse assunto. E, então, o foco se volta a  aspectos de exportações e importações. Marina, a protagonista da história, atua na exportação, mas em determinado momento, o mercado vira, e ela envereda pelos caminhos da importação de produtos. Esses são desafios que o mercado apresenta a cada plano de governo, como ressalta Socorro Morgado.

Coragem

Nesse sentido, a quem se propõe atuar no comércio exterior, não basta ter conhecimento. É fundamental ter coragem para seguir em frente, enfrentando os desafios, o imprevisível.  “Para se conquistar o mercado internacional, precisa de um tempo, passar credibilidade, confiança, e tudo o que se fala para o importador sobre o que se vai exportar tem que cumprir à risca. Não é simplesmente para uma única vez, o mercado tem que permanecer”, destaca Socorro.

A autora de “Siga em Frente” observa que houve diversos planos econômicos no Brasil, e “em cada plano do governo, há um mudança”. “Então, a pessoa tem que estar preparada para o que vai acontecer, e evitar qualquer erro de estratégia”, pondera. 

Por suas oscilações, a trajetória de profissionais e empresas no mercado internacional não é mesmo algo fácil. Tem de andar pelo mundo em busca de clientes e o Brasil inteiro, para saber quais organizações conseguem atender a uma demanda internacional na qualidade e nas características elencadas pelo cliente. Além de conseguir o preço em nível de mercado internacional. “E sempre ser fiel ao seu cliente”, acrescenta Morgado.

Socorro explica que a motivação para lançar o livro vem do fato de que, além de trabalhar na área de exportações de produtos e em outras, também, a sequência da vida vai impulsionando as pessoas a escrever, como ocorre com ela. 

A economista revela que gosta muito de escrever. “E cada viagem que eu faço, escrevo bastante. Eu tenho muitos contos e até livros quase prontos. Eu escrevo quando dá. E, então, eu comecei a criar a história, baseada no que acontece  no mundo com relação ao empresário, no caso, ao exportador”, diz a autora. Ela explica que o título “Siga em Frente” para o livro é uma mensagem de que não se deve parar diante das mudanças no mercado em escala global. 

“Eu tenho que ter uma alternativa. Eu não posso parar. Eu já me  movimentei tanto, eu não vou me acovardar pelo que aconteceu”, orienta Socorro Morgado. 

A quem atua ou pretende atuar no comércio internacional, com exportações, a economista deixa como recado: “Tem que ser fiel ao cliente. Tem que ter resiliência, perseverança, tem que conhecer o que está vendendo. Não adianta você vender um produto se você não tem conhecimento sobre ele, porque, ao ser demandado, você não vai saber responder sobre esse produto. E o mercado é exigente”, ressalta.

 

Serviço:

Lançamento do livro ‘Siga em Frente’

da escritora e economista Socorro Morgado

Em 20 de agosto de 2025

Das 17h às 22h

No Estande 172, do Instituto Histórico e Geográfico 

do Pará na 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das 

Multivozes, no Hangar - Centro de Convenções da 

Amazônia, no bairro do Marco, em Belém (PA)

  




 

  




 

Palavras-chave

cultura

socorro morgado lança 'siga em frente', romance ambientado no comércio internacional
Cultura
