Caco Ciocler tem supostos nudes vazados e web reage: 'Corpo lindo'

Nesta segunda-feira (22/7), a internet foi tomada por comentários após a circulação de supostas fotos íntimas do ator Caco Ciocler. As imagens, que rapidamente se espalharam pelas redes sociais, mostravam o ator nu, com uma tatuagem no pé que levou os fãs a acreditar que realmente se tratava do artista. O último trabalho dele nas telas da Globo foi o remake de Pantanal.

VEJA MAIS

No X, antigo Twitter, o nome do ator ficou entre os mais citados no Brasil, impulsionado pelas reações dos internautas ao verem o registro. "Simplesmente perfeito", chegou a elogiar uma internauta.

Os comentários seguiram exaltando a beleza corporal do ator. “Eu vi. Ele tem um corpo lindo e peludo”, “Ele é um gostosão”, “Não que eu tenha ido procurar, mas ele é belíssimo!”, “Sempre tive crush nele", escreviam os seguidores nas redes sociais. Ciocler ainda não se pronunciou sobre.