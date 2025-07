Filha do piloto do avião de Marília Mendonça confirma divisão injusta do seguro

A polêmica do seguro do acidente de avião que matou Marília Mendonça e outras quatro pessoas em 2021 ganhou um novo capítulo nessa quarta-feira, 9, com uma nova fala de Vitória Medeiros, filha de Geraldo Medeiros, piloto da aeronave acidentada.

Em seu perfil no Instagram, a jovem confirmou a informação de que Dona Ruth Moreira, a mãe da cantora, exigiu 50% do valor do seguro destinado às outras vítimas do acidente. Inicialmente, a informação havia sido divulgada pelo jornalista Ricardo Feltrin.

"O seguro do avião tinha 1 milhão de dólares a ser repartido. Eram cinco vítimas do acidente e era um seguro por morte. Ou seja, divide, entre as cinco vítimas, as pessoas que têm que receber. No caso do meu pai, eu, a minha madrasta e os meus dois irmãos. E assim cada morto com seus dependentes", afirmou Vitória Medeiros em seu vídeo.

"A parte da Marília Mendonça pediu 50% disso e para mim não foi justo. Isso não foi justo. A gente tinha que fazer um acordo, se não iria para a Justiça. Eu fui contrária a essa decisão até o momento em que eu pude", continuou.

"É um seguro por morte, então tem que dividir. Não é de acordo com outros fatores, é de acordo com a morte. Foram 5 vítimas, todas as vidas valem igual, independente de quem foi na Terra, é uma vida e tem seus dependentes."

Ainda segundo Vitória, 50% do dinheiro destinado ao seguro foi para a família de Marília Mendonça e o restante do valor foi dividido entre as quatro famílias restantes. "A parte da Marília era a parte que mais tinha dinheiro ali. As outras famílias tinham menos, precisavam mais. O meu provedor foi embora. Esse dinheiro ia ajudar muito cada uma das famílias", explicou.

A jovem também afirmou que, apesar de ter sido contrária à decisão, acabou aceitando a partilha do seguro pois o processo, que durou meses, estava sendo postergado e causando problemas para os envolvidos.

Entenda o caso

Segundo Ricardo Feltrin, Dona Ruth procurou a seguradora menos de 24 horas após a queda da aeronave em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, para saber o valor do seguro. O valor seria de 1 milhão de dólares, que seria dividido igualmente entre as famílias.

Ao tomar conhecimento do valor, Dona Ruth teria procurado os familiares do produtor Henrique Ribeiro, de Abicieli Silveira Dias Filho - que era tio e assessor de Marília -, do piloto Geraldo Martins de Medeiros Junior e do copiloto do avião Tarcísio Pessoa Viana e proposto que ficasse com 50% do valor total do seguro.

Feltrin afirma que a mãe de Marília usou o argumento de que todas as vítimas estavam na aeronave por conta da cantora e que, caso se recusassem a aceitar o acordo, entraria com um processo na Justiça. As famílias teriam aceitado o acordo e dividido os outros 50%.

O advogado de Dona Ruth, Robson Cunha, não negou a informação, mas afirmou ao portal Metrópoles que há uma "campanha de difamação" contra sua cliente desde a notícia de que ela e o cantor Murilo Huff, pai de Léo, filho de Marília, disputam na Justiça a guarda do menino de 5 anos.

O Estadão entrou com contato a defesa de Dona Ruth e com a PEC Aviação, antiga PEC Táxi Aéreo, empresa que operava a aeronave na qual a cantora morreu, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto.