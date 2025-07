Entenda a polêmica da mãe de Marília Mendonça e o seguro do acidente que matou a cantora

Dona Ruth Moreira, como é conhecida a mãe de Marília Mendonça, está no centro de uma nova polêmica. A empresária teria exigido 50% do valor do seguro do acidente de avião que matou a cantora e outras quatro pessoas em 2021, conforme afirmou o jornalista Ricardo Feltrin em um vídeo publicado no YouTube na noite da última segunda-feira, 7.

O advogado de Dona Ruth, Robson Cunha, não negou a informação, mas afirmou ao portal Metrópoles que há uma "campanha de difamação" contra sua cliente desde a notícia de que ela e o cantor Murilo Huff, pai de Léo, filho de Marília, disputam na Justiça a guarda do menino de 5 anos

O Estadão entrou com contato a defesa de Dona Ruth e com a PEC Aviação, antiga PEC Táxi Aéreo, empresa que operava a aeronave na qual a cantora morreu, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto.

O que afirma Ricardo Feltrin

O repórter afirma que Dona Ruth procurou a seguradora menos de 24 horas após a queda da aeronave em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, para saber o valor do seguro. O valor seria de US$ 1 milhão, que seria dividido igualmente entre as famílias.

Ao tomar conhecimento do valor, Dona Ruth teria procurado os familiares do produtor Henrique Ribeiro, de Abicieli Silveira Dias Filho - que era tio e assessor de Marília -, do piloto Geraldo Martins de Medeiros Junior e do copiloto do avião Tarcísio Pessoa Viana e proposto que ficasse com 50% do valor total do seguro.

Feltrin afirma que a mãe de Marília usou o argumento de que todas as vítimas estavam na aeronave por conta da cantora e que, caso se recusassem a aceitar o acordo, entraria com um processo na Justiça. As famílias teriam aceitado o acordo e dividido os outros 50%.

Pai do produtor de Marília Mendonça diz que aceitou divisão

Após a repercussão do vídeo, o pai de Henrique Bahia, George Freitas, afirmou ao portal Bahia Notícias que o acordo foi feito de forma extrajudicial por meio dos advogados. "Foi exigido realmente através da Dona Ruth que ela só aceitaria receber se aceitasse 50% do prêmio porque a filha dela era a importante do voo", disse.

Ele afirmou que o acordo foi aceitado pelo medo de que, se o caso fosse para a Justiça, as famílias demorariam muito tempo para receber o dinheiro. "Eu aceitei na época porque não adianta você receber mais daqui a 10 anos e você não dar um bom estudo, uma boa condição e uma base para as crianças", completou.

Nas redes sociais, George Freitas ainda publicou o vídeo de Ricardo Feltrin e compartilhou publicações de outras pessoas comentando o assunto. Entre elas, Fernanda Costa, mãe do filho de Henrique Bahia, que fez um story em seu perfil no Instagram dizendo que o vídeo é "a matéria que esperamos há anos".

O que diz o advogado de Dona Ruth

O advogado de dona Ruth, Robson Cunha, se pronunciou sobre as acusações feitas contra a empresária, afirmando ao portal Metrópoles que há uma "campanha para difamar a dona Ruth com mentiras". Segundo ele, o objetivo seria prejudicar a avó de Léo na batalha judicial pela guarda do neto.

Cunha, no entanto, não negou que sua cliente ficou com 50% do valor do seguro após o acidente. "O caso foi tratado em juízo. O acordo foi realizado por todos os herdeiros e todo o valor do seguro, conforme demonstrado, foi depositado na conta bancária do Léo, herdeiro da Marília e lá permanece até hoje", afirmou.

Guarda do filho de Marília Mendonça

O nome de Dona Ruth tem circulado nas redes sociais desde que o cantor Murilo Huff, pai de Léo, de 5 anos, entrou na Justiça pela guarda do filho com Marília Mendonça. Desde que a notícia veio a público, os dois passaram a trocar indiretas e acusações nas redes sociais.

"Infelizmente, não posso expor todas as provas e fatos que eu tenho, pois está em segredo de justiça, mas a verdade prevalecerá! Não tenho a intenção, nunca quis e não quero afastá-lo da família materna", declarou Huff em seu perfil no Instagram. "Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo."

Dona Ruth, então, compartilhou nos stories de seu perfil no Instagram registros dos cuidados com Léo, como a atenção à alimentação do neto na escola. Ela também lamentou a situação, mas acusou Huff de jamais ter pago pensão para o filho. Em resposta, o cantor publicou um texto em que classificou as declarações de Ruth como "mentirosas" e disse que se viu forçado a expor informações pessoais.

No dia 1º de julho, o cantor obteve a guarda provisória de Léo após participar de uma audiência com Dona Ruth. Segundo a TV Record, o juiz do caso decidiu que o artista deve ficar com a guarda provisória do filho até o final do processo.

Dois dias depois, a equipe jurídica de Huff se manifestou e afirmou que o pedido foi motivado por "diversas situações graves" e que Murilo buscou uma solução amigável antes de recorrer à Justiça. "Em razão de diversas situações graves e buscando o melhor para seu filho, não teve outra alternativa senão buscar em juízo a guarda do menor", diz o texto.