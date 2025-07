Gil do Vigor substitui Ana Maria Braga na apresentação do 'Mais Você'; saiba o motivo

Durante o "Mais Você", da TV Globo, dessa terça-feira (8), a apresentadora Ana Maria Braga concedeu ao comentarista Gil do Vigor uma grande oportunidade: substituí-la na apresentação do programa. O economista participa do "Mais Você"desde 2021, em um quadro sobre finanças. Agora, o brother que ficou em 4º lugar no BBB 21 recebeu a chance de alavancar sua atuação como apresentador.

Por que Ana Maria Braga vai ser substituída?

A apresentadora fez o comunicado nesta terça-feira (08) e explicou o motivo: "Hoje à noite vou receber um prêmio muito especial do jornal O Globo, na categoria TV. A solenidade acontece no Rio de Janeiro. Então, daqui, hoje, eu vou seguir direto para o aeroporto”, afirmou. Assim, o programa estará sob comando da dupla apenas na quarta-feira (8), com a apresentadora retornando na quinta-feira (9). Gil comemorou no X (antigo Twitter) a oportunidade:

A jornalista ainda deixou um recado para o público: “A missão vai ficar com Talitha Morete e Gil do Vigor, que, amanhã, vai estar aqui para conhecer o Daniel, o bolo e tudo o mais. Morrendo de inveja!”.