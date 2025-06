Ana Maria Braga se casa com Fábio Arruda pela 2ª vez com festa na sua fazenda

A apresentadora Ana Maria Braga, de 76 anos, oficializou novamente sua união com o jornalista Fábio Arruda, de 54, durante uma celebração especial realizada em sua tradicional festa junina. O casal já havia se casado em abril deste ano.

Nesta segunda-feira, 30, Ana Maria compartilhou detalhes do momento e explicou o motivo da nova cerimônia. "A festa junina deste ano teve um toque todo especial", escreveu ela nas redes sociais. Segundo a apresentadora, o casal sentia falta de uma bênção religiosa na relação.

"Como eu já havia me casado na igreja anteriormente, não poderíamos realizar outro casamento religioso. Mas fiz um pedido especial ao padre Max, que celebra as missas das nossas festas, para que ele benzesse as alianças", explicou.

De acordo com ela, o padre aceitou imediatamente o convite e afirmou que "Deus nunca deixa de abençoar o amor verdadeiro". A bênção aconteceu antes da missa dos santos juninos, evento tradicional promovido pela apresentadora todos os anos.

A cerimônia foi marcada pela emoção. Ana Maria usou um vestido branco com bordados e segurou um terço nas mãos.

Ao final do texto publicado em seu Instagram, ela refletiu: "Fica a lição: quando a gente acredita de verdade, o amor real encontra o caminho".