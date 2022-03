Filha do cantor Belchior e mais dois são condenado por morte de metalúrgico

Isabela Meneghelli Belchior, filha do cantor Belchior, foi condenada a nove anos de prisão. Além dela, os irmãos Estefano Rodrigues e Bruno Thiago Dornelas Rodrigues, receberam sentença de 11 anos de reclusão. Eles estão envolvidos no assassinato do metalúrgico Leizer Buchwieser dos Santos, que aconteceu em agosto de 2019. Isabela namorava Jaqueline Priscila Dornelas Chaves, irmã dos outros dois condenados.

VEJA MAIS

O julgamento ocorreu na manhã da terça-feira, 22, no Fórum Criminal de São Carlos, em São Paulo. Ele foi finalizado por volta das 3h da madrugada desta quarta-feira, 23, após mais de 18 horas, de acordo com o G1 nacional.

Além do crime de homicídio, os três ainda foram condenados por ocultação de cadáver. Jaqueline Priscila Dornelas Chaves foi absolvida.

Isabela recebeu a pena de 9 anos e 10 dias de prisão, oito anos por homicídio e um ano e dez dias por ocultação de cadáver. Os irmãos foram condenados a mais de 12 anos cada, sendo dez anos, dez meses e 20 dias pelo homicídio e um ano, dois meses e onze dias por ocultação de cadáver.

A filha do cantor e Estefano estavam presos desde 2020, enquanto Bruno foi preso em 2021.