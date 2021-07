Filha de Belchior se lança como cantora com show em homenagem ao pai

Vanick Belchior, de 24 anos, é a a caçula dos filhos de um dos maiores compositores da música popular brasileira, Belchior, falecido em 2017. Ela também é a única nordestina entre os descententes do artista. Neste domingo, 1º de agosto, ela estreia nos palcos com um show presencial em homenagem ao pai, em Fortaleza.

"Tive que entender e compreender muita coisa, superar muita coisa para tocar na obra dele e em relação ao cantar. Chega no momento certo da minha vida", declarou a nova intérprete ao Diário do Nordeste. O objetivo de Vannick é aprimorar o canto e desenvolver os próprios projetos no futuro.

"Tenho memórias das apresentações. Cantava desde criança e ele queria me levar, sabia do meu amor pela música. Cheguei a ir para alguns shows dele. Minhas memórias são muito latentes", descreve a cantora.

"Sempre vai existir esse elo, essa coisa da comparação. É um autoconhecimento acerca de questões internas, quanto a relação afetiva do pai. Vou me abrindo para isso", acrescenta.