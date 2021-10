Belchior mantém destaque mesmo após morte; veja a lista das músicas mais ouvidas do cantor

Conhecido por sua originalidade e força poética nas suas letras, Belchior ainda mantém relevância no cenário musical brasileiro. A música 'Como nossos pais', interpretada por Elis Regina conquistou o primeiro lugar no levantamento realizado pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) responsável pelos direitos autorais dos artistas.

Em homenagem ao aniversário do cantor, que completaria 75 anos nesta terça, 26, o Escritório divulgou a posição de suas canções mais ouvidas até hoje. Mesmo após sua morte, seus herdeiros continuam recebendo os direitos autorais pela execução pública de suas músicas. Esse pagamento é assegurado por 70 anos após a morte do autor (ou do último autor, em caso de parcerias), conforme determina a lei do direito autoral (9.610/98).

1º Lugar: Como nossos pais

2º Lugar: Coração selvagem

3º Lugar: A palo seco

4º Lugar: Velha roupa colorida

5 º Lugar: Apenas um rapaz latino-americano

6º Lugar: Tudo outra vez

7º Lugar: Paralelas

8º Lugar: Mucuripe

9º Lugar: Comentário a respeito de John

10º Lugar: Medo de Avião