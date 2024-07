Filha de Mr. Catra lança seu primeiro EP musical ‘Amores e Desamores’

Raissa Catra, filha de Mr. Catra, tem o sonho de seguir a carreira de cantora, assim como o pai, e lançará o seu primeiro EP no próximo dia 18 de julho, intitulado ‘Amores e Desamores’. O trabalho musical envolve 7 faixas autorais, ambientadas nos gêneros pop, trap, dap, drill e love song.

A artista afirma que o projeto envolve o empoderamento feminino, refletido em sua personalidade impressa nas músicas.

"Estamos muito acostumados a separar as coisas sempre em caixas específicas, mas costumo dizer que o meu estilo musical é a música. Não me limito e nunca me limitei...Isso está bem traduzido no meu EP, que chega revelando muito da minha identidade como artista", comentou Raissa.

Sem esconder sua inspiração e admiração pelo pai, Raissa, afirma que sua forma de se expressar se assemelha à forma como o pai cantava.

"Esse trabalho reflete muito do legado deixado pelo meu pai, porque, do jeitão dele, sempre foi um cara que deixou a gente se expressar da forma que quiséssemos. E assim como ele, hoje uso a minha arte para me comunicar com o público, que pode esperar neste projeto uma certa sofrência, com uma pitada de empoderamento e muita volta por cima", relata a artista.

O EP é constituído das faixas “Juízes de internet”, “Outra vibe”, “Muito decidida”, “Oi amor”, “Vai e volta”, “Te desejo” e “Vida vazia”. O primeiro trabalho musical de Raissa também envolve um clipe oficial da canção “Outra vibe”, que conta a história de um relacionamento ferido pela infidelidade masculina.

A cantora acredita que suas músicas vão se conectar com diversos públicos, principalmente com as mulheres, que podem se identificar com os sentimentos retratados nas canções.

"Espero que a galera, principalmente as minas, se identifiquem. Porque as faixas, mesmo com todas as situações ruins que trazem, também passam uma visão de mulheres sempre no poder, entendendo suas fases e sabendo como se impor em cada uma delas”, conclui Raissa.