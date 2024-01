Após sofrer acidente de carro, Mulher Filé vai parar no hospital

Na madrugada deste domingo, 28, Yani de Simone, conhecida como Mulher Filé, sofreu um acidente de carro após uma de suas apresentações. A dançarina, que também é DJ, relatou o episódio nas redes sociais, além de mostrar como ficou o estado do veículo em que estava.

“Estou aqui para avisar que eu não vou conseguir concluir o roteiro dos bailes dessa noite, porque sofri um acidente. Bati com o carro, acabou a frente do carro. Não tenho condições de continuar. Bati com a cabeça e quebrou até o vidro [com a pancada]”, contou a dançarina.